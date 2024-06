Élections 2024: nouvelle journée de consultations pour le roi Philippe, la formation du gouvernement wallon avance

Trois jours après les élections, le travail est en cours pour dégager des majorités. Le Roi a toujours la main, il consulte toujours et ce matin, ce sont les perdants du scrutin qu'il reçoit: les co-présidents de Groen et ceux d'Ecolo, démissionnaires, tout comme le président de DéFi Francois De Smet.

Ca avance en Wallonie

En revanche en Wallonie, ça avance bien. Une union sacrée est scellée: le duo Bouchez-Prévot qui était sur notre plateau hier soir en télévision. Ils ont énoncé un mot d'ordre: l'efficacité. Ils veulent avancer rapidement pour constituer un gouvernement wallon et donc entamé des discussions. Ils ont des convergences sur de nombreux points comme l'emploi, le chômage, la réforme fiscale ou encore le déficit public. Mais il y a aussi des différents, notamment sur le chapitre police. Les Engagés en veulent plus et pas le MR.