"Le but n'est pas de s'en prendre à des personnes": l'efficacité au programme de la coalition MR-Les Engagés?

Maxime Prévot (Les Engagés) et Georges-Louis Bouchez (MR) étaient les invités du RTL info 19h. Grands gagnants des élections côté francophone, ils ont presque toutes les cartes en main pour le futur de notre pays... et un mot d'ordre ressort : l'efficacité.

"Lorsqu'un policier nous explique qu'il doit donner 105 ordres de quitter le territoire et que la décision n'est toujours pas appliquée, là on a un problème", lance Georges-Louis Bouchez. Et Maxime Prévot de surenchérir : "Très clairement, nous ne souhaitons pas faire de politique contre des gens ou contre des secteurs".

Alors qu'ils viennent d'annoncer vouloir avancer rapidement pour la formation d'un gouvernement wallon, le binôme semble bien avoir fait de l'efficacité un mot d'ordre. "On souhaite faire une politique pour l'efficacité, pour la bonne gestion des deniers publics pour répondre finalement aux préoccupations, aux soucis du quotidien", ajoute Maxime Prévot.