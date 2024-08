Élections communales: le bourgmestre de Mons craint-il la concurrence de Georges-Louis Bouchez? "Il y a un vrai risque…"

Avant d'ajouter: "Ce qu'il y a c'est que, cette fois-ci, j'ai en face de moi le candidat des médias. Il a un soutien majeur de nombreux médias, dès qu'il lève le petit doigt, il a un article de presse. Il a des moyens financiers conséquents comme président de parti et donc il y a un vrai risque que face au tandem MR-Engagés, il y ait cette fois un danger qui soit un peu plus sensible. Donc j'invite toutes celles et ceux qui veulent un projet positif pour Mons à soutenir notre candidature."

Et Julie Taton dans tout ça?

Julie Taton a été annoncée dans la liste des candidats "Mons en Mieux" pour le scrutin malgré la polémique liée à la domiciliation dans la cité du Doudou. Pourra-t-elle officiellement se présenter? Voici l'avis de Nicolas Martin: "Ça c'est le ministre de l'Intérieur qui en décidera. Moi je suis ravi qu'une ancienne miss Belgique comme elle, avec ses qualités, arrive à Mons. C'est la preuve que notre ville est attractive et agréable."

Il ajoute tout de même, pour conclure: "Mais personne n'est au-dessus des lois. La loi est la même pour tout le monde, il n'y a pas la loi des faibles et la loi des forts."