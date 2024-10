"On dirait qu'ils ont abandonné les élections communales": si ça se présente, le PS travaillerait-il avec le PTB?

Paul Magnette était notre invité ce mardi. À quelques jours des élections communales, nous avons demandé au président du Parti socialiste s'il accepterait de former des coalitions, dans les communes où le cas se présente, avec ses meilleurs ennemis du PTB. Voici sa réponse.

Il s'explique: "Dans 90% des communes, il n'y a pas de liste PTB. On dirait qu'ils ont complètement abandonné les élections communales. Et dans beaucoup de communes où ils présentent une liste, il y a juste deux ou trois candidats. Donc ils n'ont pas l'air de prendre ça très au sérieux."

Raoul Hedebouw, président du PTB a pourtant dit, il y a quelques jours à notre micro, qu'il était prêt à des compromis pour travailler avec les socialistes dans certaines grandes villes comme Seraing, Herstal ou Saint-Gilles. "Ils disent ça à chaque fois", rétorque notre invité du jour.

"Pour avoir négocié avec eux, je peux vous dire qu'ils disent toujours qu'ils sont prêts à y aller, parce qu'ils savent bien que s'ils ne disent pas ça, il y a des gens qui ne vont pas voter pour eux. Donc ils font semblant et puis, à chaque fois, ils trouvent 36.000 prétextes pour ne pas y aller. Je pense que ça ne changera pas", ajoute Paul Magnette.

Il conclut en disant que la priorité dans les communes socialistes sera de créer des majorités "les plus progressistes possibles" et que "le plus important, c'est le projet".