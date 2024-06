Élections: Georges-Louis Bouchez (MR) est-il inquiet par les premières tendances? "Ce sondage a été démenti à chaque fois"

La percée des libéraux ne semble pas être celle espérée, mais le président du MR, Georges-Louis Bouchez ne s'inquiète pas pour autant : "Ce sondage a été démenti à chaque fois, c'est la seule constante de ce sondage", répond-il. "Déjà en 2007, je pense que c'est l'exemple le plus frappant, c'était le cas également il y a 5 ans, il ne faut pas s'attarder là-dessus. J'ai des remontées de terrain, de bureaux dépouillés, cette fois-ci d'urnes sur lesquelles on a véritablement dépouillé, qui ne vont pas du tout dans ce sens-là, donc il faut attendre. Je pense que toute discussion avant est un peu particulière. Cette différence en plus entre la région et le fédéral est aussi un peu surprenante".

Georges-Louis Bouchez explique en effet que le parti suit, à sa manière, les résultats : "On a des témoins dans toute une série de bureaux, donc pour le moment, on est en train de nous renvoyer des résultats sur des urnes au cas par cas. Sur cette base-là, on essaie de faire des clusters pour avoir une projection. Vous prenez la province du Hainaut par exemple, eh bien, on prend des communes à caractère plus ouvrier, des communes à caractère aux sociologies qui sont différentes, pour essayer d'avoir une représentation la plus globale de la province de Hainaut et commencer à avoir des tendances. Donc c'est ça qui est en train de nous remonter, c'est des urnes au fur et à mesure, à gauche à droite, qui remontent pour essayer d'avoir une première tendance".