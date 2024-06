Elections: le MR en tête en Wallonie et à Bruxelles, la N-VA première en Flandre

Plus de 8 millions de Belges ont été appelés ce dimanche à choisir qui les représentera au Parlement européen, à la Chambre et au niveau régional et/ou communautaire durant les 5 prochaines années.

23h37 Le point sur les résultats des Parlements régionaux à 23h30 En Wallonie, le dépouillement s'achève doucement : 1311 bureaux de vote ont été dépouillés sur 1374 (95%). A ce stade, le MR est premier parti pour le parlement wallon avec 29,7%. Le PS se trouve derrière avec 23,1% et les Engagés obtiennent 20,8%. Le PTB a 12%, Ecolo 7% et DéFI 2,7%. A Bruxelles, 712 bureaux de vote ont été dépouillés sur 728 (97%). Le MR est donné, à ce stade, grand vainqueur pour le parlement bruxellois avec 26,1%. Le PS obtient 21,9%, le PTB 20,8%, les Engagés 10,7%, Ecolo 9,9% et DéFI 8,2%. En Flandre, 5020 bureaux de vote ont été dépouillés sur 5083 (98%). La N-VA est en tête avec 24% et le Vlaams Belang est à 22,8%. Vooruit obtient 13,8%, le CD&V 13,1%, PVDA 8,3%, Open VLD 8,3% également et Groen 7,2%.

23h22 Le point sur les résultats pour la Chambre à 23h20 Les résultats se précisent pour les élections fédérales: en Wallonie, 1376 bureaux de vote ont été dépouillés sur 1589, soit 86% environ. Le MR est toujours en tête avec 28,4% des suffrages, suivi du PS avec 21,1%. Les Engagés obtiennent actuellement un score de 20,9%. Le PTB est à 11,1% et Ecolo à 7,2%. A Bruxelles, quasiment la totalité des bureaux de vote ont été dépouillés: 809 sur 832. Les résultats, à ce stade, montrent que le MR est premier avec 23,2%, suivi également sur PS avec 18,6% et du PTB avec 16,7% Ecolo obtient 11,3%, Les Engagés 9,5% et DéFI 6,6%. En Flandre, les dépouillements se terminent également: 4499 bureaux ont été dépouillés sur 4576, soit environ 98%. La N-VA est toujours en tête avec 25,7%, le Vlaams Belang est derrière avec 22%. Loin derrière, Vooruit obtient 13%, le CD&V 12,9% et l'Open VLD 8,7. Le PVDA a 8,1% et Groen 7,2%.

23h18 Résultats définitifs pour la Chambre à Anvers : la N-VA reste en tête, Bart De Wever cartonne La N-VA reste le premier parti à Anvers, première circonscription où les résultats définitifs pour les élections à la Chambre ont été publiés par le SPF Intérieur dimanche soir. Fort de ses 30,97% (-0,26 point), le parti nationaliste flamand y maintient sa représentation avec 8 sièges. Le Vlaams Belang demeure le deuxième parti avec 20,97% des voix (+ 2,17 points) et 5 sièges (0). Vooruit prend la troisième place avec 10,74% des voix (+2,69%) et 3 sièges. Derrière, on retrouve le CD&V (10,57%, -0,51 point, 3 sièges), le PVDA (10,52%, +2,87 points, 2 sièges), Groen (7,59%, -3,41 points, 2 sièges) et l'Open Vld (5,95%, -3,69 points, 1 siège). Le président de la N-VA Bart De Wever est de loin le champion des voix de préférence avec 255.446 votes, loin devant la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden et ses 65.307 suffrages. La tête de liste du Vlaams belang Lode Vereeck a reçu 59.581 voix de préférence.

22h58 Les dépouillements se poursuivent à Mons Les dépouillements se poursuivent dimanche soir dans certains bureaux de vote. Dans la circonscription de Mons, il y avait environ 200.000 bulletins de vote à encoder. 60% des bulletins ont déjà été dépouillés.

22h26 La N-VA et le MR, premiers groupes à la Chambre, selon une première projection en sièges Avec 24 sièges (-1), la N-VA resterait le premier groupe parlementaire à la Chambre, devant le MR (22 sièges, +8), selon la première projection publiée dimanche soir vers 22h00 sur le site du SPF intérieur. Le Vlaams Belang serait troisième et ne progresserait que de deux sièges (20). La plus forte avancée serait enregistrée par les Engagés avec un gain de 10 sièges (15). Suivent le PTB-PVDA (14 sièges, +2), le PS (13, -7), Vooruit (12, +3), le CD&V (12, stable), l'Open Vld (7, -5), Groen (6, -2), Ecolo (4, -9) et DéFI (1, -1).

22h11 Le point à 22h sur les résultats officiels pour les parlements régionaux Voici les résultats officiels pour la Région wallonne, avec 76% des bureaux de vote dépouillés. Le Mouvement réformateur est en tête, avec 30%. Il est suivi par le Parti socialiste, avec 22,5%. Les Engagés ont 21,6% et le PTB 11,4%. Les Ecolo obtiennent à ce stade 7,3% et DéFI 2,7%. Au Parlement bruxellois, 95% des bulletins ont déjà été dépouillés. Le Mouvement réformateur progresse à près de 22% (21,8%). Le PS obtient, à ce stade, 18,2% et le PTB 17,2%. Les Engagés ont 8,9%, Ecolo 8,3% et DéFI 6,7%. Au Parlement flamand, où 94% des bulletins sont dépouillés, le N-VA est en tête avec 24,2%. Le Vlaams Belang est à 22,8%, Vooruit 13,6%, le CD&V 13,1%, PVDA 8,4% et Open VLD 8,2%.

22h07 Le point à 22h sur les résultats officiels pour la Chambre des représentants Nous sommes actuellement à 66% de dépouillement des bureaux de vote pour les élections fédérales. En Wallonie, c'est le MR qui arrive premier avec 28,8%. Il est suivi des Engagés, qui obtiennent actuellement 22% des suffrages. Le PS est à 20,1%, le PTB 10,3% et les Ecolo 7,6%. A Bruxelles, c'est aussi le MR qui est premier : 23,4%. Il est suivi par le PS avec 18,5% et le PTB avec 16,6%. Ecolo (11,4%), Les Engagés (9,6%) et DéFI (6,5%). En Flandre, c'est la N-VA qui est actuellement en tête : les nationalistes flamands détiennent, à ce stade, 26% des suffrages. Le Vlaams Belang est à 22%, Vooruit 13%, CD&V 12,9%, Open VLD 8,5% et PTB 8,2%. Rappelons que ces chiffres peuvent encore évoluer.

21h55 Georges-Louis Bouchez prend la parole Le président du Mouvement réformateur, Georges-Louis Bouchez, prend la parole au QG de son parti.

21h44 A mi-chemin, le PS vire en tête dans la circonscription de Mons (Parlement wallon) Le PS vire en tête dans la circonscription de Mons où la moitié des bureaux ont livré leurs résultats pour le parlement wallon. Selon les chiffres du SPF Intérieur, les socialistes obtiennent 33,20% des voix, en baisse de 3,42 points de pourcentage (pp) par rapport à 2019. Ils sont suivis par le MR qui bondit de 12,35 pp à 27,59%. En troisième position, Les Engagés gagnent 5,82 pp, à 14,63%. Ils sont talonnés par le PTB qui perd toutefois 2,28 pp, à 14,01%. Enfin, les Ecolos chutent de 6,72 pp et passent sous le seuil électoral à 4,54% des voix.

21h41 "C'est la remontada qu'on espérait", s'est réjoui Maxime Prévot, président des Engagés Le président des Engagés et bourgmestre de Namur a prononcé son discours au QG de son parti. "C'est la remontada que l'on espérait", s'est-il réjoui.

21h33 Paul Magnette prend la parole au QG du PS A Bruxelles, "nous avons un score qui est maintenu", dit Paul Magnette lors de son discours au QG du PS. "En Wallonie, le dépouillement n'est pas terminé", ajoute-t-il, avouant que les premiers résultats ne sont pas en leur faveur.

21h25 François De Smet, président de DéFI, s'exprime "Ce n'est pas les résultats que je souhaitais et ce n'est pas non plus la soirée que j'espérais", a quitté François De Smet, président de DéFI. "En démocratie, l'électeur a toujours raison et c'est la première chose à reconnaître. C'est pas une victoire, c'est même clairement une défaite", a-t-il glissé.

21h19 A mi-chemin, Les Engagés ravissent la seconde place à Ecolo qui chute à Nivelles (Parlement wallon) A la moitié du dépouillement des votes dans la circonscription de Nivelles, les Engagés bondissent à la deuxième place pour les élections régionales wallonnes, selon les résultats publiés par le SPF Intérieur. Le MR conforte sa première place, à 37,46% des voix (+3,42 points de pourcentage). Arrivent en deuxième position les Engagés, qui grimpent de plus de 16 points à 24,76%. Ce gain se fait principalement au détriment d'Ecolo, qui obtient 10,11% des suffrages seulement, en perte de 9,65 points. Les écologistes qui étaient deuxièmes en 2019 chutent à la 4e place. En troisième position figure le PS, à 12% (-2,8 points). Le PTB est stable (8,46% des suffrages, +0,9 point). Défi n'atteint pas le seuil électoral, avec 3,74% des voix alors qu'il y a cinq ans, il avait obtenu 6,33% des suffrages.

21h14 Elio DI Rupo a pris la parole "On n'a pas de réaction tant qu'on n'a pas de résultat définitif", a réagi Elio Di Rupo, candidat PS à l'Europe. "Ce qui est important, c'est que nous sommes dans un système démocratique, un des rares systèmes dans le monde. Il y a eu un vote, il y a eu une élection, il y a des résultats. Mais bon, on va prendre acte des résultats. Et les formations politiques qui viennent en tête doivent assumer leurs responsabilités", a-t-il ajouté.

21h10 A mi-chemin, MR et Engagés au coude-à-coude à Namur (Parlement wallon) Les Engagés et le MR faisaient course en tête dans la circonscription de Namur alors que 51% des bureaux de votes avaient été dépouillés vers 21h. Le parti du Namurois Maxime Prévot faisait un bond de 14,26 points de pourcentage pour atteindre 29,93% des suffrages déjà comptabilisés. Le MR le talonnait à 27,74%, lui aussi en forte hausse (+8,20 pp). Premier parti de la circonscription en 2019, le PS n'en est plus que le 3e selon ces résultats partiels. Le parti perd 5,56 pp et pointe à 17,57% des votes. Le PTB est la 4e force, à 10,46% (-2,37pp). Ecolo connait la plus lourde chute, de 8,69pp et n'atteint plus que 8,07% des voix.

21h01 "Dès demain, je serai un Premier ministre démissionnaire", Alexander De Croo s'exprime Le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) a félicité dimanche soir "les vainqueurs de ces élections, la N-VA, le Vlaams Belang et Vooruit", sans oublier "nos amis du MR en Belgique francophone", durant son discours lors de la soirée électorale des libéraux flamands. "Pour nous, c'est une soirée particulièrement difficile, nous avons perdu. Dès demain, je serai un Premier ministre démissionnaire. Mais les libéraux sont forts, 'we will be back' (nous reviendrons, NDLR)", a-t-il promis. Visiblement ému, Alexander De Croo a été très applaudi et acclamé par les militants lors de son bref discours. Il a été rejoint par les autres figures de proue de l'Open Vld.

20h57 "Il ne faut pas en faire une défaite dans la victoire", déclare Filip Dewinter (Vlaams Belang) "Il s'agit d'une victoire, il ne faut pas en faire une défaite dans la victoire", a déclaré Filip Dewinter, la tête de liste pour le Parlement flamand à Anvers du parti d'extrême droite Vlaams Belang. Il est un des rares à s'exprimer sur les résultats (encore partiels) des élections avant même le discours du président du VB, Tom Van Grieken. "La poussée de l'extrême droite se poursuit en Flandre, à l'image de ce qui se passe dans le reste dans l'Europe", s'est-il réjoui. Même si les résultats préliminaires sont inférieurs par rapport à ce que prédisaient les sondages, le militant d'extrême droite s'estime satisfait. "Nous passons de 18% à 22 voire 23% - telle que la situation se présente pour l'instant - et nous devenons le plus grand parti du parlement flamand aux côtés de la N-VA." "L'ambition du président (du Vlaams Belang) était de devenir le plus grand parti afin de pouvoir être aux commandes et briser le cordon sanitaire plus facilement. Mais être le gagnant du jour est aussi un mérite important qui devrait être récompensé lors des négociations de coalition", a ajouté M. Dewinter. D'après lui, le gouvernement flamand ne pourra pas faire l'impasse sur le Vlaams Belang. "Le gouvernement flamand actuel a subi une grosse défaite et n'atteint même plus la majorité", note-t-il. "Aller encore plus à gauche (sur l'échiquier politique) en incluant les socialistes serait une gifle envers les électeurs." Dans la ville d'Anvers, le Vlaams Belang semble toutefois faire moins bien qu'à l'échelon national. Le parti d'extrême gauche PVDA semble, lui, enregistrer la plus grande progression.

20h46 Parlement wallon: le PS en baisse mais toujours premier parti à Soignies-La Louvière Le PS perd des plumes dans la circonscription de Soignies-La Louvière mais reste la première force politique. A mi-chemin des dépouillements, vers 20h40, le parti socialiste comptabilisait 30,38% des voix exprimées. Le MR et les Engagés gagnent tous deux du terrain. Les libéraux font un bond de 11,03 points de pourcentage par rapport à 2019, à 25,75%. Les Engagés pointent à 17,26% (+8,98 points). Principal perdant de la circonscription, Ecolo obtient 4,41% des votes (-6,38 pp). Le PTB est également en baisse, de 2,98 points à 15,56%.

20h42 Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane s'expriment Ce 9 juin marquera "une journée difficile pour l'écologie politique" en Wallonie, à Bruxelles mais aussi en Europe, a déclaré le co-président d'Ecolo Jean-Marc Nollet dimanche soir. Même si les résultats restent partiels en Wallonie, le parti reconnaît "avec lucidité et humilité" faire partie des battus du scrutin. À lire aussi "Les Ecologistes sont les battus du scrutin": les mots forts de Jean-Marc Nollet au soir des élections Les premiers résultats des élections fédérales et régionales se révèlent douloureux pour Ecolo. Les Verts enregistrent un recul important en Wallonie et à Bruxelles, loin de leur score de 2019. Aux côtés de la co-présidente Rajae Maouane, Jean-Marc Nollet a décrit "une déception" devant les militants écologistes. "Le résultat n'est pas à la hauteur de nos attentes, de nos espoirs, ni des enjeux que nous portons", a-t-il déclaré. Candidat à la Chambre dans le Hainaut, l'écologiste a pointé du doigt la "quasi-absence de l'écologie dans les médias" pendant la campagne électorale et une "offensive conservatrice" dirigée contre les Verts. "Notre programme a été caricaturé, nos réalisations au mieux niées, trop souvent détournées, instrumentalisées", a-t-il égrené. "Tout au long de cette campagne, nous avons dû prendre le vent de face et les algorithmes dans les pattes." Ecolo prendra le temps d'analyser les résultats dans les prochains jours avant d'en tirer toutes les conclusions, "sans faux-fuyant mais aussi sans exagération inutile", a ajouté son co-président. Le parti a l'objectif de rebondir avant le nouveau rendez-vous électoral en octobre prochain.

20h39 Le MR et Les Engagés au-delà des 30% dans le Luxembourg (Parlement wallon) Sur base de la moitié des bureaux de vote dépouillés dimanche vers 20h30, le MR et les Engagés dépassent les 30% des voix pour les élections régionales wallonnes dans la circonscription d'Arlon-Marche-en-Famenne-Bastogne-Neufchâteau-Virton, selon les résultats publiés par le SPF Intérieur. Le MR conforte sa première place dans cette circonscription luxembourgeoise, avec 34,9% des voix (+9,63 points de pourcentage). Il est suivi par les Engagés, à 31,76% des suffrages (+9,25 pp). Le PS reste troisième, à 17,97% des voix (-1,61 pp). Ecolo perd près de la moitié des voix qu'il avait engrangées il y a cinq ans, à 7,94% des suffrages (-6,8 pp). Défi ne dépasse pas le seuil électoral, avec 2,86% des voix.

20h38 A mi-parcours, le MR est premier parti dans la circonscription de Huy-Waremme pour le Parlement wallon Alors que près de la moitié des bureaux de vote ont été dépouillés, le MR fait la course en tête dans la circonscription de Huy-Waremme, dimanche à 20h30. Les libéraux y obtiennent 32,31% des voix, en hausse de 9,62 points de pourcentage (pp). Ils sont suivis par le PS, à 21,88%, en baisse de 4,55 pp par rapport à 2019. Les Engagés se classent troisième, avec près de 20% des voix, mais enregistrent un bond de 12,31 pp. Au contraire, Ecolo s'effondre de 9,54 pp à 6,92% tandis que le PTB perd 2,68 pp, à 10,31%.

20h34 Bart de Wever prend à son tour la parole dans son QG "Mes amis, nous avons gagné ces élections!", a lancé Bart De Wever pour débuter son discours au QG électoral de la N-VA.

Pourtant, "les sondages étaient mauvais, les commentaires dans la presse étaient dévastateurs, notre avis de décès était écrit". À lire aussi Bart De Wever (N-VA) célèbre les résultats face à ses militants: "Mes amis, nous avons gagné ces élections!" La N-VA reste le "parti populaire qui mène", en Flandre, s'est-il réjoui. Selon des résultats partiels sur base de près de 85% des bureaux de vote flamands, la N-VA maintient son score de 2019 avec 24,76% des voix pour le Parlement flamand, devant le VB à 22,47%.

20h29 Raoul Hedebouw s'exprime: "C'est notre meilleur résultat de tout le temps" Le PTB s'est présenté dimanche soir comme "la voix de l'unité nationale", selon son président Raoul Hedebouw. À lire aussi "Les électeurs ont parlé": Raoul Hedebouw fou de joie fait son grand discours d'après élections D'après les résultats encore partiels, les communistes sont en progression dans l'ensemble du pays. "Certains pensaient que cette élection portait sur la scission de la Belgique, le PTB fait raisonner la voix de l'unité dans tout le pays", a lancé le Liégeois, scandant avec les militants "we zijn één, nous sommes un". "Nous avons gagné, camarades ! C'est le meilleur résultat de notre histoire!", a-t-il également jubilé. "Ce qui rend le PTB comme une force incontournable." "Nous avons gagné ces voix auprès des ouvriers, des jeunes, des étudiants et de toute la diversité... des voix qui veulent du changement et aspirent à une autre société. C'est ça le PTB", a-t-il conclu.

20h27 "Je ne peux rien vous dire": la femme de Bart de Wever est dans son coin, elle analyse les résultats La femme de Bart de Wever, Veerle, est dans son coin au QG de la N-VA. Elle analyse les résultats. "Je ne peux rien vous dire pour l’instant", nous dit-elle. Mais elle confirme que l’ambiance est quand même meilleure que ce matin .

20h22 Le MR et Les Engagés en nette progression à Tournai-Ath-Mouscron pour le Parlement wallon A plus de la moitié des votes dépouillés, le MR arrive en tête aux élections régionales wallonnes dans la circonscription de Tournai-Ath-Mouscron, selon les résultats publiés par le SPF Intérieur. Les libéraux engrangent ainsi une progression de 6,73 points de pourcentage par rapport aux dernières élections, récoltant 28,4% des voix. Le PS se classe deuxième à 24,3%, en perte de 4,47 pp. Les socialistes sont talonnés par Les Engagés, qui affichent la plus forte avancée (+10,18 pp) à 20,95%. Le PTB arrive à la quatrième place, avec 12,17% des suffrages (+0,71 pp). Le plus gros perdant est Ecolo, qui accuse une perte de 7,17 pp, à 7,36% des voix. Défi n'atteint pas le seuil électoral, avec à peine 2,39% des suffrages (-0,84 pp).

20h19 Résultats partiels pour la Chambre dans le Brabant wallon: le MR reste en tête, forte progression des Engagés Le MR conserve sa première place dans la circonscription du Brabant wallon, selon des résultats partiels publiés dimanche soir sur le site du SPF Intérieur (62 bureaux dépouillés sur 202). Les libéraux, emmenés par Florence Reuter, pointent à 37,53% (+2,56 points). Les Engagés, dont la liste était tirée par Yves Coppieters, retrouveraient un siège dans cette circonscription, où ils enregistrent une forte progression et pointent à la deuxième place (23,15%, +15,54 points). Derrière, on retrouve le PS (11,08%, -4,18 points), Ecolo (8,21%, -11,56 points) et le PTB (7,37%, -0,02 point).

20h16 Le MR est le premier parti dans la circonscription de Dinant-Philippeville pour le Parlement wallon Le MR arrive largement en tête dans la circonscription de Dinant-Philippeville (Namur) avec 33,75% des voix après le dépouillement de 50% des bureaux, à 20h. Les Engagés sont en forte hausse, de 10,78 points de pourcentage par rapport à 2019, et atteignent à mi-dépouillement 25,70%. Le PS, en baisse de 4,94pp, est la troisième force politique pour le parlement wallon. Le PTB reste stable (-0,91 pp) à 11,92% des voix, Ecolo perd près de 5 points de pourcentage et pointe à 6,96% des votes dépouillés. Défi reste stable, à 3,26%.

20h10 Le point sur le dépouillement en Wallonie Vers 20h00 dimanche, à peine un quart des bureaux de vote (26,13%) étaient dépouillés en Wallonie, selon les résultats publiés par le SPF Intérieur. La composition du parlement wallon reste incertaine, avec l'arrivée au compte-gouttes des résultats au sud du pays. Plusieurs cantons n'affichent encore aucun résultat tandis que plusieurs cantons importants ne disposent que de résultats très parcellaires, à l'image de ceux de Charleroi et Namur où les résultats d'un seul bureau sont affichés. Pour le canton de Liège, seuls cinq bureaux ont été dépouillés jusqu'ici. Selon ces résultats très partiels, le MR aurait engrangé une forte avancée, à 31,93% (+10,5 points de pourcentage). Les Engagés arriveraient en deuxième position avec 23,8% des voix (+12,8 pp) et le PS troisième à 20,21% (-5,96 pp). A noter que les cantons qui votent traditionnellement à gauche restent à dépouiller. En Wallonie, le vote se faisait uniquement sur papier, à l'exception des communes germanophones, ce qui peut expliquer la publication plus tardive des résultats.

20h08 Les Engagés très légèrement en tête en province de Namur pour la Chambre (résultats partiels) Avec 30,15% des voix (+13,10 points), Les Engagés sont en tête pour l'élection à la Chambre des représentants dans la circonscription de Namur devant trois vice-Premiers ministres sortants, selon des résultats partiels (77 bureaux sur 233) publiés sur le site du SPF Intérieur. Les centristes de Maxime Prévot devancent très légèrement le MR du vice-Premier ministre David Clarinval, également en progression (28,45%, +8,68 points). Le PS du vice-premier Pierre-Yves Dermagne est en recul et pointe à la troisième place (15,26%, -6,86%). Derrière, on retrouve le PTB (9,05%, -2,86 points) et la liste Ecolo tirée par un autre vice-Premier, Georges Gilkinet (6,73%, -8,47%).

20h02 La N-VA bien partie pour se maintenir en tête à la Chambre, entre autres grâce à Anvers Avec plus de deux tiers des voix comptabilisées, la N-VA semble se maintenir assez aisément en tête parmi les partis flamands pour la Chambre. Le Vlaams Belang engrange clairement des points, mais ne parviendrait pas à réellement menacer le parti de Bart De Wever. Les autres gagnants, selon les résultats encore partiels, sont les socialistes de Vooruit, et les communistes du PTB/PVDA. Dans la plus grosse circonscription, celle d'Anvers, les deux partis s'approchent des 11%, avec plus de 9 bureaux de vote sur 10 pris en compte. La N-VA affiche quant à elle un solide 31%, laissant le VB loin derrière, à 20,8%. Le CD&V est au même niveau que Vooruit et le PTB, dans les 10%. Il ne recule que peu, de 0,61%. Comme ailleurs en Flandre, ce sont surtout les libéraux du Premier ministre Alexander De Croo, et les écologistes de Groen, qui dégringolent. L'Open Vld n'atteint pas 6% en province d'Anvers (5,96%), et Groen est à 7,69%, les deux partis perdant plus de 3 points de pourcentage.

19h58 L'écart entre le MR et le PS se réduit à Bruxelles après trois quarts des dépouillements Le MR est toujours annoncé leader au Parlement bruxellois après plus de 75% votes dépouillés. Toutefois, l'avance des libéraux francophones face à leur dauphin provisoire, le PS, se réduit de 7 à 5 points de pourcentage, selon les résultats provisoires du SPF Intérieur. Le MR est point avec 26,57% des suffrages (soit une hausse de 9,7 points de pourcentage par rapport à 2019) après 546 bureaux dépouillés sur 728, et le PS suit avec 21,56% des voix (soit une baisse de 0,5 point).

19h56 Résultats complets à Ninove: surprise pour le PTB Dans le canton de Vilvorde, en Brabant flamand, tous les bulletins de vote ont été dépouillés. Surprise, le PTB s'y installe en troisième place pour la Chambre, derrière une N-VA qui reste dominante (22,50%), même si elle perd quelques plumes, et tout juste derrière le Vlaams Belang (15,59%). Pour les communistes, c'est un bond de 7,4 points de pourcentage. Ils affichent un score de près de 15% (14,82%). Vooruit est quatrième, à 14,70% (+1,27 pp). Le CD&V, avec son président Sammy Mahdi en tête de liste, maintient son score de 2019 (11,79%, +0,77 pp). L'Open VLD (10,73%) perd (-3,57 pp), mais pas autant que Groen (6,18%, -4,68 pp).

19h45 Les premiers résultats officiels pour les élections fédérales Les résultats arrivent au fur et à mesure. Voici les premiers chiffres officiels pour le Parlement fédéral. A Bruxelles, 55% des bulletins ont été dépouillés pour la Chambre et c'est le Mouvement réformateur qui est pour l'instant en tête avec 24% des suffrage. Le PS est en recul avec 18,3%. Le PTB progresse et obtient 16,2%. Les Ecolo, comme attendu, recule et sont à 12,2%. Les Engagés sont, à ce stade, à 9,4% et enfin, DéFI obtient un score de 6,8% En Wallonie, on est qu'à 18% des bulletins dépouillés pour la Chambre. Actuellement, on voit que c'est le MR qui est aussi en tête avec 28,5%. Les Engagés sont deuxième avec 24,7%, suivis du PS qui est en recule avec 17,1%, Ecolo obtient, à ce stade, 11,1%, et le PTB est à 7%. Enfin, en Flandre, 7 bulletins sur 10 ont déjà été dépouillés pour la Chambre et c'est le N-VA qui est première avec 27%, le Vlaams Belang progresse légèrement avec 21,1%. Vooruit fait 12,8%, le CD&V 12,6% et le PTB 9%. Enfin, l'Open VLD est dernier avec 8%.

19h39 Le MR est le premier parti dans l'arrondissement de Verviers (Parlement wallon) Le MR arrive en tête des suffrages pour le parlement wallon dans l'arrondissement de Verviers, où 42,2% des bureaux de votes ont été dépouillés. Les Libéraux obtiennent 30,56% des voix (+4,91 pp) et sont suivis des Engagés qui pointent à 25,4% (+9,97pp). Le Parti socialiste arrive en troisième place (18,84%, stable). Ecolo subit la plus forte baisse (-6,03pp), et est le quatrième parti avec 11,73% des voix. Le PTB perd lui aussi des plumes (-3,96pp) à 6,74%. A 19h, seul l'arrondissement de Verviers présentait des résultats représentatifs.

19h31 Premiers résultats complets à Houffalize: le MR en tête pour la Wallonie Le MR arrive en tête des suffrages pour le parlement wallon dans le canton de Houffalize (province de Luxembourg), premier canton à afficher des résultats complets au sud du pays. Les libéraux obtiennent 36,89% des voix, en hausse de 13,36 pp par rapport à 2019. Ils sont suivis par Les Engagés, à 31,78% (+3,30 pp) et loin derrière par le PS à 17,75% (+1,32 pp). Ecolo perd par contre 5,64 pp à 6,70% des voix. Dans la même province, le canton de Wellin dispose lui aussi de résultats complets. Le MR y gagne 9,89 pp, à 35,49% des suffrages. Il est suivi des Engagés à 28,78% (+5,33 pp) et du PS à 22,24% (+2,24 pp). Ecolo perd 5,11 pp à 6,28%.

19h23 La N-VA sous le seuil électoral en Wallonie, selon les premiers résultats pour la Chambre Les nationalistes flamands de la N-VA semblent ne pas percer en Wallonie. Selon de premiers résultats parfois très partiels, ils n'atteignent le seuil électoral des 5% dans aucune province pour la Chambre. Vers 19h15, le parti du président Bart De Wever affichait ses meilleurs scores dans le Brabant wallon avec 3,05% (21% des votes dépouillés) et à Liège avec 3,03% (22% dépouillés). Dans le Luxembourg, où 33% des votés ont été comptabilisés, la N-VA obtient 2,79%. Elle affiche par ailleurs 2,21% dans le Hainaut (9% dépouillés) et 1,70% à Namur (23% dépouillés).

19h20 Voici les premiers résultats officiels pour la Région wallonne Voici les premiers résultats officiels pour le Parlement wallon (10% de dépouillement). On observe une forte progression du Mouvement réformation, avec 31,8%. Les Engagés sont à 24,7%, ce qui serait une surprise si ce parti était en deuxième position. A ce stade, le PS est à 20,1% et le PTB à 8,7%. Attention, ces chiffres vont encore évoluer.

19h15 A plus de la moitié des votes dépouillés, le MR conforte sa première place Le MR conforte sa position de leader au Parlement bruxellois, selon les résultats publiés par le SPF Intérieur après le dépouillement de plus de la moitié des bureaux de vote dans la capitale. Le PS est pointé comme premier dauphin, devant le PTB. La place de premier parti à Bruxelles semble se confirmer au fil du dépouillement pour les libéraux francophones, qui obtiennent actuellement 27,35% des voix après le dépouillement de 412 bureaux de vote sur 728. Cela représente une hausse de près de 11 points de pourcentage par rapport à 2019. Le PS est annoncé en deuxième position avec 20,82% des suffrages, soit un peu plus d'un point de pourcentage en moins en cinq ans. Le PTB, pointé en troisième place, connaît par contre une hausse de près de 6 points de pourcentage pour atteindre 19,54% des votes. La forte baisse d'Ecolo se confirme avec plus de 8 points de pourcentage de moins en cinq ans, enregistrant un score de 10,86%, tout juste devant Les Engagés (10,50%, soit 3 points de mieux qu'en 2019). DéFI suit avec 8,43%, soit 5 points de moins qu'il y a cinq ans. Dans le groupe linguistique néerlandais les résultats apparaissent différents quant aux couleurs politiques. Groen renforce sa position de tête avec 24,72% des suffrages, soit 4 points de plus en cinq ans. La liste Team Fouad Ahidar, ex-élu socialiste flamand, surprend en deuxième place avec tout juste plus de 13% des voix, devant la N-VA (12,51%), qui perd 5 points de pourcentage par rapport à 2019, l'Open VLD (11,31%, - 4,4 points) et le Vlaams Belang (10,51%, +2,2 points). Il est à noter que moins d'un quart de votes ont été dépouillés dans les cantons de l'est de Bruxelles et le canton de Saint-Josse-ten-Noode qui comprend aussi les deux Woluwe et Etterbeek.

19h14 Vooruit est le grand gagnant en Flandre orientale (Parlement flamand) Vooruit est le grand gagnant des élections pour le parlement flamand dans la province de Flandre orientale, ressort-il des résultats officiels (partiels). À 16,17 %, le parti socialiste flamand gagne 5,93 points de pourcentage. L'ex-président du parti, Conner Rousseau, dernier de la liste, a récolté plus de voix que la tête de liste dans la province, Freya Van den Bossche. Le Vlaams Belang reste toutefois le premier parti de la province avec 24,13% des voix, soit une augmentation de 3,5 points de pourcentage. La N-VA augmente de près de 2 points de pourcentage pour un total de 24,96%. Le CD&V perd un peu plus d'un point de pourcentage et se situe à 12,46%. L'Open VLD obtient 7,98 %, le PVDA (PTB) suit à 7,71% et Groen à 6,28%.

19h06 Le président du PTB Raoul Hedebouw reporte son discours pour attendre les résultats Le président du PTB Raoul Hedebouw a décidé de reporter le moment de son discours après le prolongement du vote en Région bruxelloise. Il était initialement prévu vers 18h45 dans la salle de concert La Madeleine à Bruxelles. "En raison des problèmes dans des bureaux électoraux, nous ne pouvons pas respecter notre timing", a expliqué Ivo Flachet, porte-parole du parti. D'après les premiers résultats officiels, le PTB gagne du terrain en Flandre et à Bruxelles.

19h05 Dans le canton d'Anvers, le PTB dépasse le Belang (résultat partiel) Dans le canton d'Anvers, l'extrême-gauche pourrait bien finir devant l'extrême-droite dans l'élection du Parlement flamand. Sur base du dépouillement des votes d'un peu plus de 46% des bureaux, le PTB affiche un insolent score de 19,33%, ce qui place les communistes à la seconde place derrière la N-VA (27,75%) et devant le Vlaams Belang (16,66%). Si le VB monte de plus de deux points de pourcentage, c'est le PTB/PVDA qui fait la plus belle avancée, à +7,87%. Vooruit prend aussi près de 3 points de pourcentage, pour s'installer à 12,55%, en quatrième parti. Le CD&V flirte avec le seuil électoral, à 5,02%.

19h02 MR et Les Engagés dans un mouchoir de poche en Luxembourg (Chambre des représentants) Le MR et Les Engagés sont dans un mouchoir de poche en province de Luxembourg, où les résultats de 47 des 152 bureaux de vote ont été publiés par le SPF Intérieur. Les libéraux virent légèrement en tête avec 30,24% (+,6,68%) des voix devant les centristes à 29,92% (+6,48%). Le PS est troisième avec 16,98% (-1,69%). Ecolo chute à 9,11% (-6,89%). Les autres listes sont sous la barre des 5%. Le PTB ne présentait pas de liste dans cette circonscription (9,03% en 2019).

18h57 Premiers résultats officiels en Flandre: la N-VA reste en tête pour le Parlement flamand Les premiers résultats pour le Parlement flamand ont été publiés par le SPF Intérieur. La N-VA maintient sa première place avec une très légère progression, le Vlaams Belang prend plus de trois points de pourcentage mais reste derrière. Les votes d'environ la moitié des bureaux ont été dépouillés, vers 18h30. Sur base de 50,23% des bureaux, la N-VA de Bart De Wever ne s'écrase pas, au contraire. Elle grappille quelques dixièmes de point de pourcentage et reste premier parti, à 25,22%. Le Vlaams Belang se rapproche, à 21,93% (+3,43). Vooruit (à 13,6%, +3,46) et PTB (8,9%, +3,58) gagnent du terrain, CD&V (12,76%, -2,64), Groen (7,36%, -2,75) et Open Vld (7,73%, -5,41) perdent des plumes. Dans certaines provinces, on connait déjà les résultats complets de plusieurs cantons. C'est le cas dans le Limbourg où 6 cantons sur 15 ont déjà réalisé le comptage. Le Vlaams Belang y est en tête avec près de 25% (24,9%), la N-VA suit à 23,8%. Pour le Vlaams Belang, c'est un bond de près de 5 points de pourcentage par rapport aux régionales de 2019. Le CD&V est troisième, avec 16,31% des voix, devant Vooruit, à 12,49%. Dans le Limbourg, Groen (4,86%) ne passe pas le seuil électoral, selon ces résultats partiels. L'Open Vld passe tout juste ce cap (5,88%), dépassé par les communistes du PTB (9,70%).

18h45 Le MR en tête à Bruxelles pour la Chambre, selon les premiers résultats Le MR devient le premier parti bruxellois à la Chambre, selon les premiers résultats livrés par le SPF Intérieur. Les libéraux, réunis sur une liste MR-Open Vld recueillent 24,13% des suffrages, en hausse de plus de 6%. Le PS occupe la deuxième place à 18,14%, tandis que le PTB prend la troisième place avec 16%. Ecolo-Groen, premier en 2019, rétrograde à quatrième place à 12,18%, avec une perte avoisinant les 10%. Les Engagés suivent à 9,46%. Défi recueille 6,78% des voix.

18h43 Le MR en tête devant le PS et le PTB à la Région bruxelloise, selon les premiers résultats Les bureaux de vote sont officiellement fermés en Région bruxelloise, entraînant la publication des premiers résultats des élections régionales par le SPF Intérieur. Après le dépouillement de près d'un tiers des bureaux de vote (29,40%), le MR caracole en tête avec plus d'un quart des votes, devant le PS et le PTB. Les libéraux francophones ont glané 27,47% des voix, selon ces premiers résultats, soit une hausse de plus de 10 points de pourcentage en cinq ans. Ils devancent les socialistes, en légère baisse avec 20,97% des suffrages (- 1 point). Le PTB, pour sa part, est signalé en hausse de 6 points de pourcentage par rapport à 2019 et passe en troisième position avec 19,47% des voix. Les Engagés connaissent également une progression, passant à 10,68%, soit trois points de plus qu'en 2019. Ecolo et DéFI sont par contre à la baisse avec 10,56% pour les verts (- 8 points de pourcentage en cinq ans) et 8,38% pour les amarantes (- 5 points). Côté néerlandophone, Groen renforce sa position de première formation par rapport à 2019, en obtenant près d'un quart des voix flamandes avec 24,19% (+ 3,5 points de pourcentage par rapport à 2019). La deuxième surprise vient de la Team Fouad Ahidar, ex-élu socialiste flamand, qui est propulsée en deuxième position à 13% des voix. La N-VA suit de près avec 12,54% (- 5,4 points) devant l'Open VLD (11,31%, -4,5 points) et le Vlaams Belang (10,80%, +2,5 points).

18h39 Premiers résultats officiels pour la Chambre des représentants (Namur et Liège) Les premiers résultats officiels, communiqués par le ministère, commencent à arriver aussi pour la Chambre des représentants. A Namur, on observe que le parti tiré par David Clarinval (MR) est premier avec 29,6%. Il est suivi par les Engagés avec 27,3%. Ensuite, le PS avec 16,6%. Notons qu'à ce stade, seuls 18% des bureaux de vote namurois ont été dépouillés. A Liège, 17% des bulletins de vote ont été dépouillés. Et là aussi, le MR est aussi en tête à ce stade avec 25,7%. Comme à Namur, ce sont Les Engagés qui arrivent en deuxième position (22,5%). Le PS est en troisième position avec 17,7%. Tous ces chiffres sont encore amenés à évoluer.

18h28 Les premiers résultats officiels tombent pour la région bruxelloise Les premiers résultats officiels commencent à tomber pour la Région bruxelloise. Attention, nous sommes actuellement qu'à environ 30% de dépouillement des bureaux de vote. Les chiffres montrent que le Mouvement réformateur est en tête (27,5%). Le PS obtient 21% et le PTB 19,5%.

18h23 La liste tirée par Sophie Wilmès (MR) serait en tête pour les élections européennes Selon les estimations du sondage "Sortie des urnes", ce serait bien la liste tirée par Sophie Wilmès (MR) qui virerait en tête à l'Europe, devant la liste du PS tirée par Elio Di Rupo.

18h18 "Les chiffres ne sont pas favorables", reconnaît Herman De Croo (Open VLD) Les premiers dirigeants du parti libéral flamand Open VLD sont arrivés dimanche soir au siège du parti à Bruxelles. "Les chiffres ne sont pas favorables", a déclaré Herman De Croo, ministre d'Etat et père du Premier ministre Alexander De Croo, à propos des premiers résultats. Selon Herman De Croo, il est "étrange" que la notoriété et le travail de son fils au cours des dernières années ne se reflètent pas "à première vue" dans les résultats du parti. "Nous continuerons à défendre nos principes", ajoute-t-il. "L'agriculteur ne détruira jamais sa grange pour une mauvaise récolte." Sur le plateau de la RTBF, la secrétaire d'Etat au Budget, Alexia Bertrand, n'a pas voulu faire de commentaire sur des résultats encore très partiels. "Le parti fera l'analyse", a-t-elle souligné. Elle a toutefois mis en avant l'action du Premier ministre, en rappelant le contexte de crise dans lequel le gouvernement Vivaldi avait vu le jour. "On a pris nos responsabilités. Alexander De Croo a pris ses responsabilités dans un moment qui était très difficile"'.

18h14 Paul Magnette vient d'arriver au QG du PS, sans faire de commentaire Paul Magnette, le président du Parti socialiste, vient d'arriver au QG de son parti, Boulevard de l'Empereur à Bruxelles. Selon notre journaliste sur place, le bourgmestre de Charleroi n'a fait aucun commentaire. "Pas un mot", nous dit-il.

18h09 Le PTB serait également premier parti pour le Parlement wallon Selon un sondage "Sortie des urnes" pour le Parlement wallon, on observe une poussée du PTB. Avec entre 24 et 25% des suffrages, il serait peut-être le premier parti au terme de la soirée électorale. À lire aussi "Entre 24% et 25%": le PTB serait en tête également pour le parlement wallon

18h00 Tous les bureaux de vote fermés Tous les bureaux de vote sont à présent fermés.

17h50 Le PS, premier parti dans le Hainaut, suivi du PTB Selon notre sondage "Sortie des urnes", dans le Hainaut, le Parti socialiste resterait le premier parti mais, selon nos estimations, il serait en recul par rapport à 2019. Le PS est ensuite suivi du PTB avec 23,2% des voix. Il faut cependant rester prudent, il ne s'agit que d'estimations à la sortie des urnes.

17h36 Les premiers résultats de Flandre-occidentale arrivent: Le Vlaams Belang gagnant, Groen en déconfiture Les premiers résultats, encore non-officiels et très partiels, sont en train de tomber en Flandre occidentale. Pour la Chambre, les sondages semblent se confirmer avec une forte montée de l'extrême-droite. Dans deux bureaux de vote de Wervik, juste à côté de la frontière française, le Vlaams Belang dépasse même les 30%, selon des résultats relayés par les télévisions flamandes. Des scores à relativiser, car basés sur le comptage de moins de 30% des votes émis. Mais la tendance est clairement à un Vlaams Belang dominant, la N-VA suivant à distance respectable (18,7%). Vooruit semble perdre des plumes, à 18%, alors que le bourgmestre actuel de Wervik est socialiste. Le CD&V n'est pas non plus en forme, autour des 14%. L'Open Vld dépasse tout juste le seuil électoral (5,9%) et Groen mord la poussière (3,9%). A Poperinge, ville non loin d'Ypres, les résultats donnent la même tendance, avec le Vlaams Belang en premier parti (25,6%), gagnant 5,3 points de pourcentage sur base du dépouillement d'un gros dixième des bureaux de vote. Le CD&V s'y maintient avec 24%, tandis que la N-VA n'est que troisième, à 15,3%. Là aussi, Groen ne parvient pas à 5%. Le tableau n'est pas uniforme, car à Dixmude par exemple, des résultats très partiels (moins de 10% des voix comptées) montrent pour le moment un léger recul du Vlaams Belang, qui est cependant bien premier parti (autour de 23%).

17h30 Le PTB serait premier parti de Wallonie Selon les premières analyses de notre sondage "Sortie des urnes" réalisé avec l'ULB, le PTB serait premier parti de Wallonie pour la Chambre des représentants. Le parti d'extrême-gauche obtiendrait un score de 24%. À lire aussi "Un score historique": le PTB serait le premier parti en Wallonie

17h20 N-VA semble résister mieux que prévu Notre journaliste Chantal Monet se trouve au QG de la N-VA, où elle a pu discuter avec Bart de Wever. "Il est soulagé, c'est le premier mot qu'il nous a dit ce matin, soulagé d'une campagne qui a été difficile, la plus difficile qu'il ait jamais connue", explique notre journaliste. Cela s'explique notamment par la montée de l'extrême droite. Un grand duel se joue ce soir entre le Vlaams Belang, l'extrême droite flamande et la N-VA, les indépendantistes de Bart De Wever. "C'est vraiment le match ici en Flandre", dit Chantal Monet. Le président de la N-VA est vraiment dans l'attente, car les sondages n'étaient pas très bons. "Il n'avait pas le sourire, je lui ai demandé si c'était un mauvais signe, et il a dit 'non, je ne souris jamais'. Mais on sentait quand même qu'il considérait comme acquise la victoire du Vlaams Belang, puisqu'il avait dit que ça lui ferait mal, mais que si Tom Van Grieken, le patron du Vlaams Belang, était nommé informateur, il irait à son invitation pour le rencontrer." Mais les premiers résultats tombent, et on voit finalement que la N-VA semble résister mieux que prévu. Les jeux ne sont peut-être donc pas joués.

17h05 Pas de résultats officiels avant 18h à Bruxelles Le SPF Intérieur ne diffusera aucun résultat officiel des élections tant que chaque électeur n'aura pu exprimer son suffrage, a indiqué dimanche son porte-parole Koen Schuyten sur VTM. Celui-ci pointe notamment les retards à Woluwé-Saint-Lambert où des problèmes techniques ont provoqué d'importantes files d'électeurs. Le bourgmestre de la commune a en conséquence décidé de laisser les bureaux ouverts jusque 18h00. Il n'est dès lors pas impossible qu'aucun résultat officiel ne soit diffusé avant 18h00 ce dimanche soir.

17h03 Le Vlaams Belang dépasse les 30% à Wervik A Wervik, en Flandre Occidentale, le Vlaams Belang dépasse la barre des 30%, selon Het Laatste Nieuws. - Vlaams Belang: 30,5% - N-VA: 18,7% - Vooruit: 18% - CD&V: 13,9% - PVDA: 6,8% - Open Vld: 5,9% - Groen: 3,9%

16h55 Vooruit cartonne à Dixmude (Flandre-Occidentale) Les premiers résultats pour la Chambre des représentants arrivent pour la commune de Dixmude, en Flandre-Occidentale. Selon Het Laatste Nieuws, le parti Vooruit cartonne et prend la tête. Mais seuls 12% des bulletins de vote ont été dépouillés. Vooruit: 26,5% N-VA: 21,7% Vlaams Belang: 20,4% CD&V: 14,7% PVDA: 6,6% Open Vld: 4,5% Groen: 4%

16h47 Le Vlaams Belang passe devant la N-VA à Heist-op-den-Berg Un bureau de vote supplémentaire a été dépouillé à Heist-op-den-Berg, en province d'Anvers indique Het Laatste Nieuws. Le Vlaams Belang dépasse la N-VA : - Vlaams Belang: 27,7% - N-VA: 25,3% - Vooruit: 14,7% - CD&V: 10,4% - PVDA: 8,6% - Open Vld: 6,3% - Groen: 4,5%

16h44 Incident linguistique dans un bureau de vote à Dilbeek, le bourgmestre porte plainte Le bourgmestre de Dilbeek, Willy Segers (N-VA), va déposer plainte à la justice de paix après un nouvel incident sur l'usage du français par l'équipe encadrant un bureau de vote de cette commune du Brabant flamand, rapporte la VRT. Dimanche matin, le président de ce bureau s'est exprimé en français auprès de certains électeurs alors qu'on lui avait indiqué quelques heures avant que la législation sur les langues le contraignait à n'user que du néerlandais. En début de scrutin, le bourgmestre avait été informé qu'au sein d'un bureau de vote de sa commune, composé de 4 à 5 assesseurs, certains abordaient des électeurs en français. L'équipe encadrant ce bureau a alors été prévenue qu'elle était tenue de n'utiliser que le néerlandais. Ses membres sont donc passés à la langue de Vondel qu'ils semblaient maîtriser parfaitement. Tout semblait rentré dans l'ordre, mais quelques heures plus tard, M. Segers a eu vent d'un incident similaire dans le même bureau de vote. Cette fois, c'est le président du bureau lui-même qui se serait adressé en français à des électeurs. "Des citoyens lui ont fait une remarque et une discussion a commencé. Le président aurait tenté de créer la controverse. C'est tout ce qu'on ne souhaite pas voir dans le chef d'un collaborateur d'un bureau de vote", commente le bourgmestre. "Outre le fait de ne pas respecter la législation linguistique, il risque également d'influencer le vote du citoyen. C'est inacceptable." Willy Segers va maintenant déposer plainte contre le président du bureau de vote auprès de la justice de paix du canton de Asse, qui régit l'organisation des bureaux de vote.

16h22 "Pas de problème structurel avec le vote des jeunes de 16 et 17 ans", selon Verlinden Il ne semble pas y avoir de problème structurel avec le vote des jeunes de 16 et 17 ans pour le moment, a assuré dimanche après-midi la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden auprès de la VRT. Les jeunes de 16 et 17 ans doivent se rendre aux urnes dimanche pour les élections européennes. Mais dans certains bureaux de vote, ils auraient également pu voter pour la Chambre des représentants et les parlements régionaux. "Le SPF Intérieur n'a encore reçu aucun signalement officiel", a indiqué la ministre. "L'organisation d'élections est bien sûr aussi une affaire de personnes. Il se peut qu'un président ait donné une carte à un jeune de 16 ans pour les trois parlements. Il ne semble pas y avoir de problèmes structurels aujourd'hui, mais bien des articles dans les médias ici et là." La ministre a enfin rappelé que, le vote étant secret, il est impossible de savoir qui a profité de ces voix "supplémentaires".

16h08 Encore 2h de file dans un bureau de vote à Woluwe, la Croix-Rouge distribue de l'eau Alors que les bureaux de vote ferment à Bruxelles, il reste encore 2 heures de file dans certains bureaux. C'est notamment le cas au bureau de vote Poséidon à Woluwe-Saint-Lambert, où la Croix-Rouge est sur place pour distribuer de l'eau aux électeurs contraints d'attendre pour entrer dans l'isoloir. Selon la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), ces lenteurs ne sont pas dues à des problèmes informatiques mais plutôt à l'affluence momentanée d'électeurs. Le SPF Intérieur confirme de son côté que les électeurs qui, lors de la fermeture théorique des bureaux électroniques à 16h00, seront toujours dans une file d'attente seront autorisés à voter.

16h00 Les bureaux de vote ferment à Bruxelles Après les bureaux papier à 14h00, les derniers bureaux de vote électronique ont fermé leurs portes sur le coup de 16h00 en ce dimanche d'élections. Tout électeur encore dans une file d'attente à 16h00 a toutefois été autorisé à exprimer son vote. Conséquence: plusieurs bureaux resteront ouverts un peu plus tard que prévu en raison soit de problèmes techniques, soit d'une forte affluence d'électeurs. Le bourgmestre de Woluwé-Saint-Lambert a ainsi décidé que dans sa commune les bureaux resteront ouverts jusqu'à 18h00.

15h50 Des incidents pourraient théoriquement mener à de nouvelles élections partielles Des incidents lors du déroulé du processus électoral pourraient mener, en partie, à de nouvelles élections, selon le président du conseil du contentieux électoral flamand (Raad voor Verkiezingsbetwistingen), Herman Matthijs. Il n'est pas encore établi si cela sera le cas, mais c'est une éventualité à prendre en compte. Les médias flamands rapportent des cas de mineurs d'âge qui auraient, en plus du scrutin européen, également voté pour les élections fédérales et régionales en Flandre. Or, pour la première fois, les Belges à partir de 16 ans peuvent voter pour les listes européennes, mais pas pour les fédérales et régionales, réservées aux plus de 18 ans. Il est aussi question de certains résidents européens en Belgique qui auraient pu voter pour des listes flamandes et fédérales, alors qu'ils ne sont autorisés à s'exprimer que pour le scrutin européen. A l'heure actuelle, l'ampleur des incidents n'a pas encore pu être déterminée, mais à la fermeture des bureaux la situation devrait être clarifiée. Les témoins peuvent inclure des remarques à ce sujet dans les procès-verbaux qui doivent être établis par chaque bureau. Ces informations seront centralisées par circonscription, et il sera alors possible de déterminer combien de votes "en trop" ont été dépouillés, selon M. Matthijs. Selon le président, ces irrégularités peuvent mener à des problèmes si la répartition des sièges s'avère serrée. "Dans le cas hypothétique où la répartition d'une circonscription dans une province se joue à 100 sièges, et que 200 personnes ont voté de trop au sein de ce groupe, alors nous avons un gros problème", donne-t-il en exemple. Les partis pourront dans ce cas introduire une plainte. "Il appartiendra alors aux parlements flamand et fédéral de choisir ce qui doit être fait respectivement", poursuit-il. "Ils devront alors juger éventuellement si les plaintes sont valables ou non". Il n'est pas établi non plus si les élections doivent entièrement être à nouveau organisées. La probabilité d'un nouveau scrutin doit donc être prise avec des pincettes. "Cela n'a pas eu lieu depuis la Seconde Guerre mondiale", selon M. Matthijs. En cas de plainte, les présidents de parlement devront convoquer une assemblée et prendre une décision. "Les nouvelles prestations de serment auront lieu en juillet. Une décision devra être prise rapidement à ce moment-là", observe encore le président de conseil du contentieux électoral flamand.

15h36 Un homme tente de pousser Maxime Prévot dans la Meuse Le président des Engagés a été poussé à plusieurs reprises par un homme alcoolisé ce dimanche. Il voulait le jeter dans la Meuse. À lire aussi Elections - Maxime Prévot, président des Engagés, bousculé par un homme ivre à Namur: "Il le poussait vers l'eau"

15h27 Les résultats dans la commune de Herstappe Un premier bureau du canton de Tongres a été dépouillé dimanche vers 15h00. Il s'agit de la commune de Herstappe. L'Open VLD y est la plus importante formation et recueille 26,4% des voix. Suivent le CD&V (20,8%), le Vlaams Belang (17%), les socialistes de Vooruit (11,3%) et la N-VA (9,4%). Partij Blanco récolte 7,6% des suffrages, devançant le PVDA (5,7%) et Groen (1,9%).

15h01 Les premiers résultats sont tombés Les tout premiers résultats provisoires de Flandre sont tombés. Selon la VRT, un unique bureau de vote à Heist-op-den-Berg, en province d'Anvers, donne la N-VA en premier parti pour le Parlement flamand, à 26,8%. Le Vlaams Belang gagne 3,5% et talonne les nationalistes flamands à 26%. Vooruit grimpe également de 8%, pour être troisième à 15,2%. Le CD&V perd des points (11%, -3%), le PTB (PVDA) en gagne (8,6%, +3,5%). L'Open VLD est en nette perte de vitesse à 5,9%, tandis que Groen ne dépasse pas le seuil électoral, à 4,3%.

14h44 Jusqu'à deux heures d'attente dans certains bureaux bruxellois Les élections se déroulaient dimanche de manière peu fluide dans certains bureaux de vote bruxellois, les électeurs devant parfois faire la file pendant deux heures. Ces encombrements seraient la conséquence du grand nombre de primo-votants dans la capitale, et non de problèmes techniques. Dans certains bureaux, les files étaient conséquentes, notamment à Bruxelles-Ville, Laeken, Neder-Over-Hembeek, Anderlecht, Woluwe-Saint-Lambert et certains bureaux schaerbeekois.

14h25 "Ce sera la N-VA ou les écologistes", dit Georges Gilkinet Georges Gilkinet, tête de liste d'Ecolo à la Chambre pour la circonscription de Namur, a rappelé que les écologistes ne s'allieraient pas avec la N-VA en allant voter à Assesse samedi matin. "Ce sera la N-VA ou les écologistes", a déclaré l'actuel ministre fédéral de la Mobilité. "Certains sont prêts à travailler avec la N-VA, mais pas nous. Nous sommes l'antithèse de ce parti qui ne croit pas au futur de notre pays et est plutôt climato-sceptique." "Aujourd'hui, c'est un référendum pour la planète et les générations futures. En ce jour de fête des pères, ce sont à mes enfants et futurs petits-enfants que je pense", a-t-il ajouté. Quant à la possibilité de voir Ecolo rejoindre une majorité, Georges Gilkinet a simplement souligné que son parti était prêt à continuer le travail entamé, sans se projeter vers d'éventuelles alliances. "Nous serons présents pour continuer à accélérer la transition écologique et permettre à notre pays de mieux fonctionner. Cela, en mettant le climat, la mobilité, la préservation de la biodiversité ou encore la justice sociale à l'agenda", a-t-il conclu.

14h03 Fermeture des bureaux de votes en Wallonie Les premiers bureaux de vote ont fermé leurs portes à 14h en Wallonie. Ils fermeront vers 16h à Bruxelles.

13h44 Un homme débranche les ordinateurs de vote dans un bureau d'Anvers Un homme a sciemment débranché un câble électrique qui alimentait des ordinateurs de vote, dimanche midi, dans un bureau du sud d'Anvers, a confirmé le président du bureau électoral local. "L'homme en question a d'abord voté et a ensuite débranché le câble électrique. Il s'est ensuite mis à courir", selon ce président. "Tous les ordinateurs ont dû être relancés. Cela a pris un petit temps, mais tout est à nouveau en ordre".

13h26 Le Grand Palais attend 12.000 électeurs dans les 18 bureaux de vote à Charleroi

13h25 900.000 jeunes votent pour le première fois ce dimanche, exemple à Perwez

13h23 Le SPF Intérieur ne peut confirmer d'éventuelles erreurs avec des électeurs mineurs Le SPF Intérieur ne peut confirmer dimanche les informations de VTM et de HLN qui rapportent que des mineurs d'âge auraient, en plus du scrutin européen, également voté pour les élections fédérales et régionales en Flandre. Interrogé sur ces allégations, le SPF a indiqué ne pas avoir d'informations en ce sens. Si cela devait être confirmé, il s'agirait alors "d'erreurs humaines", a précisé le porte-parole, Peter Grouwels. "Sur un total de 8 millions de voix, quelques erreurs peuvent se produire". S'ils devaient être avérés, ces votes illégitimes n'auraient qu'un impact insignifiant sur le résultat des élections vu le faible nombre de cas, juge-t-on encore auprès du SPF Intérieur. "Ces informations ont été diffusées sur base de déclarations de jeunes à la presse qui affirment avoir également pu voter aux niveaux fédéral et à régional. L'information ne vient donc pas des présidents de bureaux". Le SPF ne pouvait donc confirmer dimanche la validité de ces affirmations. "Le vote est anonyme. Une fois exprimé, il est impossible de savoir qui l'a émis". Pour la première fois dans l'histoire politique du pays, les jeunes de 16 ans accomplis sont également invités à exprimer leur voix lors de ce scrutin, mais la mesure ne vaut que pour les seules élections européennes. Pas pour le scrutin fédéral ni régional.

13h20 Tous les bureaux de vote opérationnels Tous les bureaux de vote du Royaume étaient opérationnels dimanche peu avant 13h00, a fait savoir le SPF Intérieur après quelques problèmes survenus sur les ordinateurs de présidents de bureau. Dans une dizaine de communes, des problèmes étaient encore signalés à la mi-journée: La Calamine, Malines, Woluwe-Saint-Lambert, Asse, Mol, Lubbeek, Ixelles, Etterbeek et Leeuw-Saint-Pierre. "Il s'agit de nouveaux problèmes, ce qui signifie qu'entre-temps, chaque bureau de vote a tout de même pu accueillir des électeurs", a indiqué un porte-parole du SPF Intérieur. Plus tôt dans la journée, certains présidents de bureau ont connu des problèmes informatiques, ce qui a poussé certains à reporter l'ouverture. Des soucis ont été constatés également à des ordinateurs destinés aux électeurs, mais cela n'a pas engendré de gros retards.

13h17 Quel bilan Maxime Prévot dresse-t-il de sa campagne électorale?"On s'est distingués par le fait qu'on n'agressait pas les autres" Le président des Engagés, Maxime Prévot, s'est rendu au bureau de vote au guidon de sa Vespa à Dave (Namur) en fin de matinée dimanche. En ce jour important pour son parti, il s'est dit "confiant" quant aux résultats des élections et n'a pas exclu la possibilité de devenir ministre. Tête de liste des Engagés à la Chambre, Maxime Prévot est arrivé au bureau de vote avec son épouse un peu avant midi. Il a ensuite été rejoint pas sa fille et a donc voté en famille. "Je suis optimiste dans l'optique de célébrer un bon résultat ce soir', a-t-il déclaré.

12h52 L'Europe peut-elle basculer vers l'extrême droite? Le point sur les couleurs politiques de l'UE avec Sébastien Rosenfeld

12h51 Le vote a été interrompu pendant 30 minutes dans un bureau de Charleroi: que s'est-il passé?

12h22 A Woluwe-Saint-Lambert, des électeurs n'ont pas pu voter A Woluwe-Saint-Lambert, au sein de l'école Parc Malou, une panne a eu lieu dans le bureau 65. Les électeurs reçoivent un papier indiquant qu'ils se sont présentés, mais ils ne votent pas. Cette situation prive des dizaines d'électeurs de vote. Le problème est intervenu vers 9h du matin.

12h00 Georges-Louis Bouchez vote accompagné de sa compagne et de son fils: "C'est une année extrêmement intense" Georges-Louis Bouchez (MR) est arrivé en famille vers 11h30, sous le soleil, à l'école fondamentale communale du Trieu à Mons où il s'est joint à une longue file d'attente avant d'accomplir son devoir électoral. Il était accompagné de sa compagne Lucie Demaret et leur petit garçon de 5 mois, Charles-Louis. "Nous avons un repas de fête des pères auquel nous participons directement après avoir voté, ce qui explique notre présence en famille", a indiqué Georges-Louis Bouchez. "Il y a certes l'enjeu politique mais il ne faut pas oublier les moments familiaux."

11h55 "Le CD&V revient de loin", reconnaît Sammy Mahdi Le président des chrétiens démocrates flamands Sammy Mahdi a voté dimanche vers 10h30 dans sa commune de Vilvorde, en Brabant flamand. A la sortie de l'isoloir, le patron du CD&V a reconnu que son parti "revenait de loin". Il a formulé le voeu qu'un maximum d'électeurs renoncent ce dimanche à voter aux extrêmes. A son arrivée à la barre de son parti en 2022, les chrétiens démocrates flamands naviguaient aux alentours des 8% dans les sondages. "On revient de loin, mais petit à petit nous sommes remontés à 12% (dans un récent sondage HLN et VTM). On va voir ce que cela donne aujourd'hui. J'espère que nous avons pu convaincre les électeurs que s'ils veulent que l'on puisse encore faire quelque chose dans ce pays, alors il ne faut pas le laisser aux extrêmes ou aux chamailleries entre gauche et droite."

11h50 Où en est la politique en Flandre? Notre journaliste Frédéric Delfosse fait le point

11h37 "On a eu une phase difficile, mais on en est sorti", positive le président de Défi "On a eu une phase difficile, mais on en est sorti", positivait dimanche le président de Défi, François De Smet, après avoir voté à Woluwe-Saint Pierre. "Je suis confiant et plutôt serein. C'est une élection importante pour tout le monde, pour notre pays, mais je crois qu'au bout du compte les forces les plus raisonnables, celles qui veulent que ce pays continue à fonctionner, vont l'emporter. C'est en tout cas mon souhait", a expliqué M. De Smet à l'agence Belga. Concernant le résultat de Défi, le président se montre optimiste. "Les retours du terrain sont excellents, il y a quelque chose qui percole et qui marque. Je pense qu'on va faire mieux que ce qui est annoncé et que l'on pourra continuer notre action." Dans tous les cas, "les prochaines semaines seront compliquées", anticipe François De Smet. "C'est là qu'on verra les hommes et les femmes d'Etat", souligne-t-il. L'objectif sera "d'arriver à faire du signal de l'électeur quelque chose qui permette de gouverner, les uns ou les autres, le plus vite possible".

11h37 Que se passe-t-il si tous les électeurs inscrits dans un bureau se sont présentés avant l'heure de fermeture?

11h18 Elio Di Rupo a demandé un nouveau bulletin de vote pour la Chambre Elio Di Rupo (PS) a voté vers 10h00 dimanche à l'Hôtel de Ville de Mons. Le candidat socialiste à l'Europe est arrivé au Jardin du Mayeur en compagnie de l'ex-judokate belge Anne-Sophie Jura (PS). Le Montois avait dû demander un duplicata de sa convocation électorale qu'il n'avait pas reçue. "Je ne suis pas le seul dans le cas, il y a eu des problèmes de distribution", a indiqué l'ex-bourgmestre de Mons. Elio Di Rupo est sorti un temps de l'isoloir pour demander un nouveau bulletin de vote pour la Chambre. "J'avais mis mes mauvaises lunettes et il y a beaucoup de candidats, je me suis donc trompé", a indiqué le Montois qui a dû rendre son bulletin erroné au président du bureau qui a apposé un cachet sur le document. M. Di Rupo avait pris soin de déchirer l'endroit de son vote erroné sur le document avant de le rendre. "Ce qu'on doit retenir, c'est que voter est un exercice démocratique qui n'existe pas dans tous les pays du monde", a indiqué le candidat socialiste à sa sortie du bureau. Après son vote à Mons, Elio Di Rupo allait effectuer une séance de gymnastique dans une salle locale en compagnie d'Anne-Sophie Jura.

11h16 "Je suis soulagé que la campagne est finie", déclare Bart De Wever "Je suis soulagé que la campagne est finie. C’est toujours très dur avec des semaines et semaines de débat sur les plateaux télévisés, c’est lassant. Et cette fois-ci c’est quand même spécial avec la poussée de l’extrême droite en Flandre. On a fait tout ce qu’on pouvait faire pour éviter ça", a indiqué Bart de Wever, le président de la N-VA à son arrivée dans un bureau de vote d’Anvers. A noter que ses quatre enfants votent pour la première fois, comme les princes et princesses de Belgique.

11h13 "Nous voulons obtenir un million de voix", assure le président du Vlaams Belang Tom Van Grieken, président du Vlaams Belang, le parti d'extrême-droite flamand, s'est présenté vers 09h00 dimanche matin au bureau de vote de Schoten, près d'Anvers. Il souhaite que sa formation engrange "un million de voix". Tom Van Grieken espère donner raison aux sondages favorables et remporter les élections au nord du pays, ce qui lui permettrait d'être à la manœuvre pour former un gouvernement flamand.

11h08 Le co-président d'Ecolo Jean-Marc Nollet a voté Le co-président d'Ecolo Jean-Marc Nollet a voté dimanche matin dès 9 heures dans un bureau de vote de Montigny-le-Tilleul, la commune carolo où il réside. Au sortir de l'isoloir, le responsable politique a brièvement préfacé la journée d'élections qui commençait pour son parti: "Une journée d'élections, c'est la démocratie qui s'exprime, c'est le choix des citoyens. Et j'ai pleine confiance évidemment dans leur choix".

11h04 À Charleroi, Paul Magnette est allé voté, "serein": "J'ai confiance dans le choix des citoyens"

10h58 Une pinte pour le Premier ministre après l'isoloir Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) a déposé son bulletin de vote dimanche matin à Brakel (Flandre-Orientale) accompagné de sa famille. Il s'est ensuite rendu dans un estaminet voisin, 't Bierpotje, pour y déguster une bière artisanale de la région - 'Adriaen Brouwer' - en clôture de la campagne électorale. Le Premier ministre sortant avait remporté lors du précédent scrutin 80.283 voix, alors qu'il était vice-Premier ministre. Il aimerait poursuivre son travail, avec un second mandat à la tête du gouvernement fédéral, mais sans que la majorité actuelle soit nécessairement reconduite. Il reste relativement bien placé dans les sondages, mais son parti, l'Open VLD, n'a cessé de perdre du terrain. En Flandre-Orientale, Alexander De Croo est aussi en concurrence avec d'autres poids lourds de la politique dont Petra De Sutter (Groen), Vincent Van Peteghem (CD&V) et Barbara Pas (Vlaams Belang).

10h52 "On est confiants": Raoul Hedebouw (PTB) a voté à Liège

10h50 Problèmes techniques aux bureaux de vote: "les choses évoluent dans le bon sens" Les problèmes avec les ordinateurs des présidents de bureaux de vote commencent tout doucement à être résolus peu après 10h00, a confirmé le porte-parole du SPF Intérieur dimanche matin. "Les choses évoluent dans le bon sens", assure-t-il. Il reste encore des soucis techniques pour 15 des 4.207 ordinateurs des présidents de bureaux, cinq à Bruxelles et dix en Flandre. Il s'agit surtout des bureaux de vote à Uccle, Rhode-Saint-Genèse, Putte, Balen, Dilsen-Stokkem, Haacht, Opwijk, Bruges, Roulers et Ostende. Ce n'est qu'une fois que les ordinateurs des présidents de bureaux fonctionnent à nouveau que les bureaux de vote peuvent seulement ouvrir. Dans certains cas, les électeurs ont été redirigés vers un autre bureau de vote dans les alentours. Il reste 176 ordinateurs de vote qui sont encore confrontés à des problèmes techniques, 86 à Bruxelles, 88 en Flandre, et deux en communauté germanophone. Il y a environ 400 techniciens qui sont à pied d'oeuvre pour faire face aux problèmes techniques. Les bureaux resteront ouverts jusqu'à 14 heures dans la plus grande partie du pays où le vote se fait toujours sur des bulletins papier (394 villes et communes). Dans 187 villes et communes, dont la totalité de la Région bruxelloise, les bureaux de vote ne fermeront leurs portes qu'à 16 heures.

10h32 À Verviers, les votants sont nombreux en ce milieu de matinée

09h54 Près de 200 ordinateurs de vote confrontés à des problèmes techniques A l'entame de la journée électorale dimanche, peu avant 10h00, des problèmes techniques ont été constatés auprès de 32 des 4.207 ordinateurs des présidents désignés de bureaux de vote, et de 199 des 25.000 ordinateurs de vote. C'est ce qu'a confirmé le SPF Intérieur dimanche matin. Certains bureaux devront donc ouvrir plus tard, au lieu de 08h00 comme prévu. Les difficultés techniques avec les ordinateurs de vote ne devraient pas entraîner de problèmes majeurs, a assuré le porte-parole. Quant aux ordinateurs des présidents qui ne démarrent pas, c'est plus problématique. Certains bureaux de vote devront donc ouvrir plus tard. Il y a environ 400 techniciens qui sont à pied d'oeuvre pour faire face aux problèmes techniques.

09h53 "On se demande vraiment ce qui va se passer": les premières impressions des votants matinaux

09h14 Le président du bureau de vote de Sterrebeek remplacé car... il ne parle pas néerlandais Dans le Brabant flamand, le président du bureau de vote de Sterrebeek (Zaventem) a été remplacé car il ne parle pas néerlandais, rapportent nos confrères du quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws. Un président de réserve a dû être appelé à l’ouverture du bureau de vote.

09h11 Des problèmes techniques dans plusieurs bureaux de vote A l'entame de la journée électorale dimanche, peu avant 9h00, des problèmes techniques ont été constatés auprès de 55 des 4.207 ordinateurs des présidents désignés de bureaux de vote, et de 174 des 25.000 ordinateurs de vote. C'est ce qu'a confirmé le SPF Intérieur dimanche matin. Certains bureaux devront donc ouvrir plus tard, au lieu de 08h00 comme prévu. Les difficultés techniques avec les ordinateurs de vote ne devraient pas entraîner de problèmes majeurs, a assuré le porte-parole. Quant aux ordinateurs des présidents qui ne démarrent pas, c'est plus problématique. Certains bureaux de vote devront donc ouvrir plus tard. Il y a environ 400 techniciens qui sont à pied d'oeuvre pour faire face aux problèmes techniques.

08h43 Les princes et princesses de Belgique ont voté Les princes et princesses de Belgique ont voté ce matin dans un bureau de Laeken, en région bruxelloise. Ils viennent de s’acquitter de cette tâche démocratique pour la première fois. C'est une grande première pour la fratrie princière. La princesse Elisabeth vote dans un bureau de Laeken, ainsi que ses frères et sœur, la princesse Eléonore qui à 16 ans s’est uniquement prononcée pour le scrutin européen, le prince Gabriel ainsi que le prince Emmanuel. Les Altesses Royales ont dû patienter et faire la file avant d’accéder à l’isoloir, comme les autres citoyens convoqués dans ce bureau de la commune. A noter que le roi Philippe et la Reine Mathilde n’ont pas accompagné leurs enfants au bureau de vote. En Belgique, il est d’usage que le Roi en fonction et son conjoint ne votent pas, afin de respecter la neutralité inscrite dans la Constitution.

08h07 La Princesse Elisabeth, le Prince Gabriel, le Prince Emmanuel et la Princesse Eléonore font la file pour aller voter Leurs Altesses Royales la Princesse Elisabeth, le Prince Gabriel, le Prince Emmanuel et la Princesse Eléonore vont voter pour la première fois, au bureau de vote 74 à Laeken. La Princesse Eléonore (16 ans) ne votera que pour les élections européennes. La Princesse Elisabeth, le Prince Gabriel et le Prince Emmanuel vont également voter pour la Chambre et les Parlements régionaux et communautaires. Le Roi Albert et la Reine Paola voteront par ailleurs également à Laeken ce dimanche.

08h00 Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Des convocations ont été envoyées à 8.359.908 électeurs belges, dont beaucoup voteront pour la première fois. Ils seront 830.865, dont 244.957 jeunes de 16 et 17 ans qui ne votent que pour le Parlement européen. C'est une nouveauté de ce scrutin. Et si l'idée initiale était d'"inviter" ces mineurs d'âge dans l'isoloir, il n'en est finalement rien. Ils sont obligés légalement de participer, a tranché la Cour constitutionnelle. Aux Belges installés en Belgique s'ajoutent 76.464 citoyens de l'Union européenne (dont 653 de 16 et 17 ans) qui se sont inscrits ici sur la liste des électeurs. Ils ne votent que pour le Parlement européen. Les Belges installés à l'étranger ont déjà posé leur choix mercredi. Le scrutin est multiple. Au fédéral, on renouvelle les 150 membres de la Chambre des représentants. Au niveau des entités fédérées, le Parlement flamand (124 sièges dont 6 "bruxellois"), le Parlement wallon (75 sièges), le Parlement bruxellois (89 sièges dont 72 réservés aux listes francophones), et le Parlement de communauté germanophone (25 sièges) sont à élire directement. Les électeurs ont aussi 22 eurodéputés à désigner. Les bureaux fermeront à 14h00 là où on vote sur papier, donc dans toute la Wallonie à l'exception des communes germanophones. Là où le vote est électronique, les bureaux seront ouverts jusqu'à 16h00: c'est le cas dans les cantons de l'Est et partout à Bruxelles. La Flandre est partagée entre vote papier (150 communes) et vote électronique (158). Ce dernier est surtout répandu en Brabant flamand, dans le Limbourg et en province d'Anvers.