Georges-Louis Bouchez n'écarte pas une autre option que l'Arizona: "La réalité est que les gens ont voté plus à droite"

Le MR et Vooruit ne sont pas inconciliables dans le cadre de la formation d'un gouvernement fédéral mais la formule "Lagon" avec l'Open VLD n'est pas non plus enterrée car "la priorité est de faire un gouvernement vite", explique le président des libéraux Georges-Louis Bouchez samedi dans Le Soir. Il alerte sur "le calendrier des marchés financiers" alors que la Belgique est "au bord du gouffre sur le plan budgétaire".

Vooruit s'est dit prêt vendredi à reprendre les négociations en vue de former un gouvernement fédéral dans le cadre de la coalition "Arizona", avec la N-VA, le MR, les Engagés et le CD&V. Les socialistes flamands avaient auparavant quitté la table des négociations car les propositions du formateur Bart De Wever n'offraient pas d'espace pour parler "d'une répartition équitable des efforts".