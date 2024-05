Mobilité: que propose chaque parti à quelques jours des élections?

Faut-il supprimer les voitures de société?

Près d'un Belge sur cinq détient une voiture de société. Pour le PTB et Ecolo, il faut tout simplement les supprimer. Ecolo propose de remplacer ces voitures de société, cette suppression, par d'autres avantages fiscaux. PTB souhaite qu'il n'y ait tout simplement pas de nouveaux avantages fiscaux. Les autres partis ont une position un peu plus nuancée. Pour le MR, les Engagés, Défi, et PS, s'il y a suppression, il doit y avoir compensation, par exemple en augmentant le salaire net des travailleurs. Les jeunes et les seniors, on le sait, bénéficient de tarifs préférentiels dans les transports en commun.

À lire aussi Emploi: à quelques jours des élections, on vous explique ce que propose chaque parti