Le PTB exclu des prochaines négociations de coalition? Le PS répond sans détour

Des alliances se sont nouées à Mons et à Forest entre le PS et le PTB, ainsi qu'Ecolo. Des négociations ont également abouti à Molenbeek entre socialistes et communistes, mais ils cherchent un troisième partenaire. Ces coalitions de gauche ont eu pour conséquence d'écarter le MR du pouvoir dans deux localités où il est en progression.

Ulcéré, le président des libéraux francophones a annoncé qu'il réclamerait des clauses d'exclusion du PTB dans les prochains accords qui seront conclus avec le PS. La situation à la région bruxelloise est visée. Un accord officiel est par ailleurs toujours attendu pour la province de Hainaut.