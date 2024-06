Les bureaux de dépouillement ont fermé leurs portes très tard à Mons et à Namur: voici la raison

À Mons et à Namur, les dépouillements ont parfois duré jusqu'aux petites heures. Pour aider ces bureaux dans leur tâche, l'informatique.

Après la fermeture des bureaux de vote ce dimanche après-midi, c'était au tour du dépouillement d'être effectué. Présidents et assesseurs ont commencé dès le début de l'après-midi, juste après la réception des premières urnes. Dans certaines circonscriptions, telles qu'à Mons et à Namur, ceux-ci ont duré jusque très tard dans la nuit.

Certaines personnes se débrouillent moins bien.

C'est à l'Athénée provincial de Mons que les dépouillements de la circonscription de la ville ont été effectué. Ce sont les votes de 60 000 électeurs qui ont été comptés. Aux environs de 00 h, notre journaliste sur place a pu constater qu'environ 60 % du travail avait été fait. Bien qu'ils aient été aidés par l'informatique, la tâche n'a pas toujours été simple : "A Mons, on a la chance d'avoir des ordinateurs pour aider au dépouillement. Il est vrai que certaines personnes se débrouillent un peu moins bien quant à la méthode à employer. Il y a donc certains bureaux qui traînent", indique Béatrice, présidente du bureau de dépouillement. "C'est au niveau de la Chambre que cela prend le plus de temps, car il y a plus de choix", précise Béatrice.