Elections - Maxime Prévot, président des Engagés, bousculé par un homme ivre à Namur: "Il le poussait vers l'eau"

Un homme s'en est pris à Maxime Prévot (Les Engagés) à Namur, ce dimanche alors que des millions de Belges étaient appelés aux urnes pour voter. Cela s'est produit le long de la Meuse.

Selon les proches de l'actuel bourgmestre de Namur, "un gars qui a trop bu poussait Maxime Prévot chaque fois un peu plus et de façon de plus en plus brusque vers l'eau."