Les Engagés en coalition avec la N-VA? "Envisageable", pour Maxime Prévot, mais il donne ses conditions

"Par contre, on est conscients aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gaspillage d'argent public. On est conscients aussi aujourd'hui une lasagne institutionnelle qui ne fonctionne pas de manière optimale. Donc, il ne faut pas avoir peur des mots 'réforme de l'État', si c'est pour améliorer l'efficacité de la Belgique. Mais je ne crois pas que ce soit la priorité du moment", nous explique-t-il.

Il n'exclut pas de collaborer avec la N-VA, malgré les divergences "de vues et d'opinions sur une série de dossiers socio-économiques ou institutionnelles". Il s'agit, pour lui d'un partenaire "envisageable", pour éviter de devoir se tourner vers "les extrêmes de droite et de gauche".

Les Engagés ont réussi leur pari en obtenant plus de 20% des voix en Wallonie, et 47.000 voix de préférence dans la circonscription de Namur pour Maxime Prévot (le deuxième taux de pénétration du pays juste derrière Bart De Wever, et devant Paul Magnette).

En termes de sièges, le parti multiplie son nombre par trois au Parlement fédéral, en passant de 5 à 14 sièges.