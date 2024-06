Maxime Prévot (Les Engagés) se réjouit déjà des premiers résultats: voici sa réaction

Ce dimanche soir, Maxime Prévot a le sourire, il a même été applaudi à son arrivée au QG des Engagés. Son parti est en nette progression, tant à Bruxelles qu'en Wallonie. "Il faut rester prudent, les résultats ne sont que partiels. Je me souviens qu'à Bruxelles, on nous prétendait dans l'incapacité de passer même le seuil électoral, en dessous des 5% avec des sondages catastrophiques. On serait désormais bien au-delà des 10%. C'est de bonne augure pour notre représentation à Bruxelles et c'est tendance haussière elle nous revient en écho aussi des quatre coins de la Wallonie dans des proportions variables selon les territoires", se réjout-il.

Ces bons résultats se trouvent, notamment, dans le fin fond des provinces : "On a toujours eu un fort ancrage local, rural. On le revendique, puisque cette ruralité, elle est au cœur aussi des projets que nous voulons défendre, avec ses particularités, tout en étant bien en écoute des réalités urbaines. Un peu comme j'essaie de l'incarner à Namur, qui est une ville à la campagne. Et donc, bien en phase, avec ses réalités, les pieds dans la glaise et les mains dans le cambouis, pour pouvoir répondre de manière juste, parler vrai et réellement agir juste, ça, c'est vraiment notre leitmotiv"