Négociations fédérales: Sammy Mahdi veut s'attaquer à un domaine pour "éviter que les générations futures paient nos dettes"

Vooruit revenu dans le jeu, c'est en réalité le début des négociations qui (re)commence pour la formation du gouvernement fédéral. Sur le contenu de celles-ci, Sammy Mahdi, président du CD&V, qu'il ne dévoilerait rien, bien qu'il reconnaisse "qu'il y a une bonne ambiance à table" et "encore du pain sur la planche". "On sait quoi faire dans les jours qui suivent." Maxime Prévot, chef des Engagés, confirme en précisant: "Les échanges sont constructifs. Ils sont fermes sur les idées mais ils sont cordiaux sur le ton."

Cependant, même si les discussions avancent, le président du CD&V met en garde: "la formation d’un gouvernement, ça ne va pas se faire en quelques jours, mais en plusieurs semaines." Selon lui, fixer une date est un élément qui "crispe parfois" les chefs de partis.

"On a tous l'envie d'aboutir le plus rapidement possible, maintenant il faut se rendre compte que ça fait seulement quelques jours que nous sommes rentrés dans le vif du sujet au niveau de la négociation", précise, quant à lui, Maxime Prévot.

Combler le budget

Pour Sammy Mahdi, la nouvelle coalition doit surtout être vigilante au sujet des finances. "On sait très bien quel est le travail qu'on a à faire avec cette équipe. On sait qu'il y a un trou budgétaire qu'on doit combler pour faire en sorte que les générations qui vont nous suivre ne doivent pas payer toutes les dettes que cette génération a créées. Et donc de là, l'importance d'essayer de trouver un moyen d'avoir un paquet ambitieux, mais tout en respectant le budget."