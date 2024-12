Pensions, énergie, niveau de vie: voici ce qu'attendent les Belges du nouveau gouvernement

Le futur gouvernement fédéral se fait encore attendre et pourtant vous avez déjà de nombreuses attentes envers eux. Selon une étude Cluster 17 pour RTL menée auprès de 1011 belges âgées de 18 ans minimum, les préoccupations des Belges concernent principalement les retraites et les taxes Melinda Bilmezz

A la question "Vous sentez-vous préoccupés par votre future pension ou votre retraite", 75% des personnes interrogées se disent très inquiètes et 38% plutôt inquiètes ; 39% d’entre eux pensent que le montant de la pension sera insuffisant pour subvenir à leurs besoins. Parmi les participants, 25% s’inquiètent de leur niveau de vie global pendant leur retraite et 19% pensent que leur âge de départ à la retraite sera trop tardif. Aussi, 17% pensent que les reformes futures de la retraite restent incertaines

Les sondés attendent du gouvernement fédéral d'améliorer leur pouvoir d’achat. Cela passe par la réduction des impôts: 65% la souhaitent. "Que les taxes sur les revenus soient plus justes et réparties plus équitablement, de manière à ce que les services pinlics soient mieux financés", espère un citoyen interrogé.