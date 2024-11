Près de 150 jours après les élections et toujours pas de gouvernement: l'Arizona va-t-elle tenir le coup?

Les négociations en vue de former un gouvernement fédéral sont au point mort. C'est comme si le bateau Arizona (N-VA, MR, Engagés, CD&V, Vooruit) n'avait jamais quitté le port. On a bien quelques accords cosmétiques, mais aucun nœud n'a été dénoué, que cela soit sur le budget, les réformes socio-économiques ou encore les pensions.

Si Vorruit ne joue pas le jeu, quelles solutions?

Il y a plusieurs cas de figure.

Soit – et c’est le plus probable – Vooruit fait monter les enchères pour obtenir des concessions de la part du formateur Bart De Wever.

Soit Vooruit temporise… en espérant que son parti frère, le PS, participe à la négociation. C'est peu probable, personne ne veut du PS et le président Paul Magnette a répété plusieurs fois que le parti avait choisi l’opposition. 3e hypothèse : Vooruit n’y va pas, on le remplace par le VLD, les libéraux flamands. Improbable également, car ça ne ferait une majorité que d’un seul siège au Parlement. Trop court. 4e scénario et il court déjà rue de la Loi: Bart De Wever jette une nouvelle fois l’éponge et on convoque des élections anticipées.