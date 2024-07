"Qui va payer l'addition?": le PS donne son avis sur l'accord de gouvernement wallon

Christie Morreale, chef de file du Parti Socialiste en Wallonie, a réagi à la présentation de l'accord MR-Engagés au gouvernement wallon. "J'ai entendu un catalogue de bonnes intentions sans vision, sans détail", dit-elle. "Mais on ne dit surtout pas comment on va payer. Et pourtant, il y a des inquiétudes à avoir, puisque dans les expressions, on a vu et on a entendu qu'ils allaient toucher aux allocations familiales, par exemple des 18 à 21 ans. Il faut faire une équation entre d'abord donner de l'argent et des cadeaux fiscaux aux gens, mais en même temps en disant on va réduire l'endettement. Comment est-ce qu'on va le faire ? Qui va payer l'addition ?"

Ex-ministre de la Santé

Christie Morreale a été ministre de la Santé, que pense-t-elle des mesures annoncées? "J'avais doublé les montants de la prévention et j'avais indiqué que je pensais qu'il fallait qu'on continue", dit-elle. "Donc, si on les double encore, très bien, je le soutiens. Comme la santé mentale, on avait fait des gros efforts, plus de 20 millions d'euros qu'on avait injectés dans la santé mentale. Il faut poursuivre. Il y a quand même beaucoup de bonnes intentions, mais il y a aussi beaucoup de grosses inquiétudes, notamment dans le secteur de la santé. J'ai entendu parler de maisons de repos où on allait parler de privatisation de maisons de repos. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit la solution. Quand on parle d'accessibilité en termes de santé, je n'ai pas envie que les personnes âgées regardent leur portefeuille avant de savoir s'ils peuvent aller dans une maison de repos."