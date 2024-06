Sophie Wilmès adouberait-elle un Bart De Wever Premier ministre: "Si on fait partie d'un parti démocratique, on peut prétendre à ce poste"

En effet, un francophone sur cinq a voté pour elle. De quoi donner des regrets à Sophie Wilmès, qui aurait plus pesé à la Chambre ? "Les sujets européens sont fondamentaux pour la Belgique, et on ne le dit pas assez", estime-t-elle. "Ce score, c'est un score d'équipe, il ne faut pas l'oublier. Nous étions plusieurs sur ces listes, c'est un travail de terrain avec les militants et les candidats".

Invitée sur le plateau du RTL info, Sophie Wilmès, élue au Parlement européen, est revenu sur cette victoire éclatante des libéraux du MR et sur son plébiscite en nombre de voix de préférence.

Déjà Première ministre entre octobre 2019 et octobre 2020, ce poste intéresse-t-il encore Sophie Wilmès dans un futur plus ou moins proche ? "Ce n'est pas la question. Quand je me suis présentée aux Européennes, j'ai clairement dit que j'y allais pour siéger au Parlement européen. L'intention est toujours là aujourd'hui'.

Elue à l'Europe, Sophie Wilmès n'en garde pas moins un œil sur ce qu'il va se passer au Parlement fédéral, avec la nomination prochaine d'un nouveau Premier ministre. "Dès lors qu'on fait partie d'un parti démocratique et que vous êtes dans un parti qui a gagné les élections, on peut prétendre à ce poste", estime-t-elle, évoquant Bart De Wever. "C'est cependant encore assez tôt. On va d'abord négocier".

À lire aussi Sophie Wilmès cartonne aux élections européennes et bat le record historique du nombre de voix de préférence côté francophone

La perspective d'un nationaliste flamand devrait-elle effrayer les francophones? Sophie Wilmès tient à nuancer la chose. "Cela dépend avec quel projet, c'est la première chose qui doit compter. Nous verrons bien qui est à même d'incarner ce projet pour la population".