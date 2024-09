Voitures "Euro 5" interdites à Bruxelles dès 2025: un nouvel accord politique pourrait tout changer

Partager:

Les négociateurs francophones bruxellois, Ahmed Laaouej (PS), Christophe de Beukelaer (les Engagés) et David Leisterh (MR) se sont accordés sur un dossier jugé urgent, à savoir l'entrée en vigueur de la prochaine phase de la zone de basses émissions (LEZ), a annoncé ce dimanche le formateur, David Leisterh.

En ce qui concerne le renforcement de la zone basse émission en Région bruxelloise, les trois partis francophones impliqués dans les négociations déposeront à l'occasion de la prochaine rentrée parlementaire, une proposition d'ordonnance visant à reporter de deux ans l'application de la prochaine phase. Celle-ci devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2027. Pour rappel, initialement, dès le 1er janvier 2025, devaient être interdites à Bruxelles les voitures avec des moteurs Euro 5 (soit des centaines de milliers de modèles en circulation actuellement) : À lire aussi Interdire "la voiture principale des Belges" à Bruxelles n'a pas de sens, pour cette fédération: "En Wallonie, ça a été annulé" Objectif: soutenir la population bruxelloise dans la transition vers une meilleure qualité de l'air, qui a commencé à s'améliorer sensiblement, "avec une attention particulière pour les plus fragiles (PMR, personnes âgées) et les travailleurs qui utilisent leur véhicule comme outil de travail (prestataires de soins à domicile, entrepreneurs, etc.)".

Selon les négociateurs francophones, de nombreux ménages ou entrepreneurs rencontrent des difficultés financières à assurer le rythme préétabli de cette transition. Il convient dès lors d'accompagner la mise en œuvre des prochaines phases en adaptant le rythme. "Le 1er janvier 2025, c'est demain. Nous voulons envoyer un signal fort et démontrer que les institutions fonctionnent et peuvent répondre aux attentes urgentes des Bruxelloises et des Bruxellois. Pour les personnes concernées qui disposent d'un véhicule EURO 5 et qui n'avaient pas les moyens de pouvoir le renouveler, nous leur permettons de l'utiliser pendant deux ans supplémentaires et ainsi de s'adapter à la prochaine phase à un rythme réaliste. Nous maintenons la forte ambition de la LEZ pour la santé des Bruxellois(es) mais avec une approche pragmatique qui permet d'inclure tout le monde. Nous mettrons le contrôle transparent et l'objectif de la qualité de l'air au cœur de notre politique environnementale afin d'en poursuivre l'amélioration" ont-ils indiqué. Ecolo dénonce un "non-sens." Le report de l'entrée en vigueur est un signal déplorable adressé aux familles, aux parents et aux enfants qui vivent à Bruxelles, quelques jours à peine après la rentrée scolaire, a dénoncé Ecolo. Pour les Verts, c'est un "non-sens en matière de santé".