"Ça pose la question de la pérennité d'un parti politique": quels sont les grands enseignements à tirer de cette soirée électorale?

Les résultats définitifs des élections communales arrivent tout doucement à leur fin. Mais quels enseignements en tirer? "Premièrement, tendanciellement, on est plutôt un scrutin de confirmation des résultats du 9 juin et donc pas de difficultés nouvelles pour les négociations au gouvernement fédéral", note Pascal Delwit, politologue à l'Université libre de Bruxelles.

"Troisièmement, une grosse confirmation pour Les Engagés électoralement et politiquement. Et un peu paradoxalement, une confirmation électorale pour le MR. Mais ce qui est plutôt vécu comme une défaite symbolique, peut-être par la construction du narratif de la campagne", expose Pascal Delwit.

À lire aussi Une victoire historique: l'extrême droite obtient la majorité absolue à Ninove

Mais ce soir, le destin d'un parti politique se pose malgré tout: celui de DéFI... Après les résultats que le parti a faits aux élections régionales, bruxelloises et fédérales bruxelloises, DéFI ne fait pas non plus un bon score aux élections communales. "Certes, il va garder le maïorat d'Auderghem et de Woluwe-Saint-Lambert, mais il va indubitablement perdre celui de Schaerbeek. Et par ailleurs, dans d'autres communes, il perd même sa représentation, en ce compris par exemple à Bruxelles-Ville. Et donc ça pose la question de la pérennité d'un parti politique en Belgique", conclut le politologue.