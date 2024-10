Les élections prévues ce dimanche menacées par une cyberattaque russe? Alexander De Croo dément

Les cyberattaques perpétrées ces dernières heures à l'encontre de sites Internet d'institutions belges "ne pourront en aucune manière interférer sur les élections" communales et provinciales de dimanche, a assuré Alexander De Croo, en séance plénière de la Chambre.

Le Centre pour la cybersécurité Belgique (CCB) a confirmé mardi matin que plusieurs sites internet de ports et d'administrations locales étaient touchés par une nouvelle cyberattaque. Des attaques similaires avaient eu lieu lundi.

Ces attaques proviennent du collectif de pirates informatiques pro-russes "NoName057", a précisé le CCB. Il s'agissait d'attaques DDoS, qui noient les serveurs visés sous une quantité astronomique de sollicitations, ce qui finit par les paralyser, a confirmé Alexander De Croo.

Le chef du gouvernement fédéral en affaires courantes a salué la qualité de la cybersécurité en Belgique, située en bonne place dans différents classements internationaux. "Quand certains vous disent, notre pays n'est pas au niveau, ce n'est pas vrai !", s'est-il exclamé.

La majorité des sites à nouveau accessibles

Le groupe de hackeurs a visé les sites internet d'institutions belges et plus particulièrement ceux de plusieurs (petites) communes, dont Rhode-Saint-Genèse et Linkebeek. Le site internet du port d'Anvers a également été visé, mais le problème a été rapidement résolu. La plupart des sites web des administrations locales sont à nouveau accessibles.