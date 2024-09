Mobilisation aux urnes, caméras de surveillance, interdiction des véhicules polluants... Voici ce que révèle notre Grand Baromètre sur les préoccupations des Belges

Premier enjeu : la mobilisation. Selon l’enquête, 90 % des Wallons et 79 % des Belges prévoient de se rendre aux urnes pour élire conseillers communaux, échevins et bourgmestres. Les électeurs semblent plus connectés aux questions locales, jugées plus concrètes que les débats fédéraux. Toutefois, les Flamands sont 27% à avoir répondu ne pas compter aller voter.

En Flandre, le vote n'est plus obligatoire pour les élections communales. 35% des Belges disent être d'accord avec cette décision. Les Wallons sont 32% à le penser, 37% à Bruxelles et 36% en Flandre.