Raoul Hedebouw réagit aux résultats de son parti aux élections communales: "On discute dans 7-8 communes, c'est une première pour le PTB"

"Je n’espérais vraiment pas plus de voix. Je venais en soutien à tous mes camarades. Le but était de pousser la liste. Vous avez un président heureux", a-t-il souligné. "On a progressé en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Avec des pointes à Herstal (31% des voix), à Seraing (26-27% des voix), à Mouscron (20%). On débarque aussi dans de nouvelles communes."

Le PTB premier nulle part, mais satisfait ? "On discute dans 7-8 communes à travers le pays. C’est une première pour le PTB. J’avais dit que le but était d’augmenter partout nos scores, mais d’autre part d’être en discussion pour rentrer dans les majorités, et c’est en cours aujourd’hui."

Qu'êtes-vous prêts laisser tomber pour faire des compromis ? Comment allez-vous marquer la rupture ? "C’est un équilibre à trouver. On sait que la question du logement est un grand problème dans beaucoup de ces communes, que les taxes sont trop chères pour les déchets. On va discuter de tout ça au sein des négociations. Mon but n’est pas d’interférer dans ces discussions. Il faut laisser le temps d’apprendre à se connaître. Il nous fallait ces mandats forts, comme les 31% à Herstal, pour discuter dans les jours à venir."

Pourriez-vous demander d’appliquer une taxe sur les grandes entreprises dans les communes où le PTB va monter au pouvoir ? "Cela dépendra des communes. (…) C’est un enjeu stratégique pour le PTB de démontrer qu’il peut aussi gérer des communes."