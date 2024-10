"Une politique plus à droite et flamande": le président du Vlaams Belang salue une "quatrième victoire électorale"

"Il semble que notre Guy D'haeseleer deviendra le premier bourgmestre Vlaams Belang de Flandre", a déclaré Van Grieken ce dimanche à Schoten.

Et le Vlaams Belang espère également rejoindre la majorité ailleurs. "Nous avons obtenu d'excellents résultats dans toute la Flandre. Nous allons adopter une position constructive dans chaque commune pour donner aux Flamands une politique différente", a déclaré le président de parti.

"Nous allons tendre la main à tous les partis qui souhaitent créer une politique plus à droite et flamande." Tom Van Grieken a également parlé d'un superbe résultat à Schoten, où il était lui-même à la tête d'une liste: "Nous avons obtenu 31% des voix, soit plus de 10% de plus qu'en 2018. Et nous avons même battu le bourgmestre en nombre de voix préférentielles."