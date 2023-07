En commission du parlement wallon, Federgon plaide pour un titre-service à 14 euros

"On plaide pour un titre-service à 14 euros pour les clients. Sur ces 5 euros supplémentaires par rapport au coût actuel, un euro irait directement à l'aide-ménagère; 2 euros seraient consacrés à la formation et au coaching et 2 euros permettraient d'améliorer la solvabilité des entreprises", confrontées à de nombreuses difficultés, a-t-elle expliqué.

"Nous portons le même discours partout en Belgique car nous sommes convaincus que les aides-ménagères méritent un salaire juste et une formation de qualité. Or, les 9 euros actuels, c'est le coût d'un mauvais sandwich sur l'autoroute des vacances", a poursuivi la représentante de Federgon.