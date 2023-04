En deux ans, les Pôles Formation Emploi ont formé près de 15.000 personnes à 52 métiers

Les Pôles Logisticity, Construcity, Technicity et Digitalcity sont constitués d'une structure rassemblant les acteurs publics de la formation professionnelle (Bruxelles Formation, VDAB Brussel, EFP-SFPME), l'acteur public de l'emploi (Actiris) et le secteur professionnel. Leur mission: organiser, développer et promouvoir la formation et l'emploi dans un secteur déterminé.

"Non seulement, les Bruxellois sont plus nombreux à se former dans les secteurs du transport et de la logistique, de la construction, de l'industrie technique et du numérique. Mais en plus, ils sont de moins en moins nombreux à décrocher de leur formation, le levier à activer pour permettre à plus de Bruxellois de décrocher un emploi", a commenté le ministre Clerfayt, dans un communiqué.