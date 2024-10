En Flandre, les titres-services au format papier disparaitront en juin 2025

D'après l'ex-ministre flamand du Travail Jo Brouns, le nouveau système sera "plus accessible, plus fluide et plus simple". Il offre également des avantages aux aides ménagers et ménagères car ils ou elles ne devront plus remplir les titres-services et ne risqueront plus non plus de les perdre.

Le système comptait environ 750.000 utilisateurs, 127.000 travailleurs et 1.108 entreprises de titres-services en Flandre l'an dernier.

En Région bruxelloise, la question de la suppression du format papier a été abordée au sein du gouvernement au moment de la réforme des titres-services. Il a finalement été décidé de le maintenir pour le moment, en raison notamment d'utilisateurs encore peu à l'aise avec le format électronique. Environ la moitié des titres-services sont émis en format papier à Bruxelles.