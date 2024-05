En Guadeloupe, le couvre-feu pour les mineurs reconduit mais adapté

Appliquée depuis le 22 avril entre 20h00 et 5h00 du matin, cette mesure avait été ordonnée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour lutter contre "une délinquance (...) de plus en plus jeune et de plus en plus armée".

Selon le maire EELV de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, qui a qualifié sa ville de "coupe-gorge" fin mars, le taux des mineurs dans la commission des délits est passé de 12% à 38%, dans un département ultramarin en proie à une forte criminalité.