Enseignement: le gouvernement francophone a ajouté des balises à une évaluation à terme

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a validé en deuxième lecture, vendredi, l'avant-projet de décret relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement. Le processus d'évaluation y est maintenu, mais avec des balises supplémentaires et une entrée en vigueur prévue au plus tôt à la rentrée scolaire 2026.