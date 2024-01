Environ 1.500 personnes inscrites pour la première campagne de prélèvements sanguins

Cette campagne s'adresse, sur base volontaire, aux citoyens vivant dans des zones où des dépassements de la future norme de 100 ng/L dans l'eau de distribution ont été constatés.

Les prélèvements sanguins débutent formellement ce mardi - et se poursuivront le 10 et le 16 janvier - dans la zone de Chièvres, Ath, Beloeil et Leuze-en-Hainaut puis dans celle de Ronquières. Les autres zones suivront, a assuré la ministre.