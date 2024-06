"On a été entendu, mais il y a encore du travail": quel bilan tirent les acteurs de l'enseignement après les consultations du MR et des Engagés?

Partager:

Les présidents du MR et des Engagés, alliés pour la formation des futurs gouvernements wallon et de Fédération Wallonie-Bruxelles, ont entamé ce vendredi leur dernier jour de consultations de la société civile. C’est au tour des acteurs de l’enseignement.

La Fédération Wallonie-Bruxelles mobilise Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot ce vendredi, avec le sujet très sensible de l'enseignement. Les consultations ont débuté dès 8 heures ce matin, avec des représentants des directions du fondamental et du secondaire, du spécialisé, et des PMS. L'entrevue était prévue jusqu'à 10h mais a été prolongée de près d'une heure. Le duo Bouchez-Prévot "pose beaucoup de questions, et les intervenants échangent aussi entre eux", a-t-on entendu dans l'entourage des deux "formateurs" Après s'être concentrés sur la Wallonie, Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot se concentrent donc sur le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cet après-midi, c'est au tour de l'enseignement supérieur de venir parler. Ce sont d'abord les recteurs suivis des représentants des étudiants, mais aussi de la jeunesse.

Un premier bilan positif Les acteurs de la société civile se disent, dans la grande majorité, ravis et satisfaits d'avoir été ne serait-ce qu'écouter. "On a vraiment été entendus par rapport à nos inquiétudes et par rapport aux points d'attention qu'on souhaitait leur amener. Maintenant, il y a du travail encore à faire pour pouvoir soutenir les jeunes au niveau de leur santé mentale et donc on compte vraiment sur le futur gouvernement", a déclaré Corinne Berthot, directrice des centres PMS à Marche-en-Famenne. Béatrice Barbier, présidente des directeurs de l'enseignement fondamental spécialisé, semble également satifaite: "On nous a souvent dit qu'on était oubliés et ici, on était entendus et on espère que ça continuera et que l'enseignement spécialisé aura toujours ses lettres de noblesse."