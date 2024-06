Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot rencontrent les acteurs de terrains: comment se passent ces consultations et à quoi servent-elles?

Les consultations organisées par le MR et les Engagés dans le but de former un gouvernement wallon se terminent ce jeudi. Près de 300 acteurs de divers horizons ont été reçus. Chacun salue la méthode, reste à voir ce qu'il adviendra de ces recommandations.

Qu'en retiennent les principaux acteurs de terrain? Réponses pour l'agriculture, l'environnement et le social: "Je pense que les deux négociateurs étaient vraiment à l'écoute", "On a le sentiment d'avoir été entendu", "Oui, il y a eu de l'écoute".

Durant dix jours, ce sont près de 300 interlocuteurs qui ont été reçus par les deux négociateurs wallons, Maxime Prévot et Georges-Louis Bouchez, tous secteurs confondus. Ils ont expliqué leurs revendications et leurs craintes. Jamais des consultations aussi larges n'avaient été organisées lors de la formation d'un gouvernement régional.

Et sur le fond?

Voilà pour la forme. Sur le fond, la Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA), estime avoir pu défendre ses priorités: "Les priorités de la FWA c'était vraiment de revenir à des décisions qui soient bien respectueuses de l'agriculture familiale afin qu'elle soit encore là demain qu'elle puisse être innovante avoir un revenu et pouvoir relever les défis notamment les défis environnementaux", avance Marianne Streel, la présidente.

Écolo ne sera plus au gouvernement, un soulagement pour certains agriculteurs, mais pas forcément pour les défenseurs de l'environnement. Le secteur se dit malgré tout satisfait d'avoir pu sensibiliser les négociateurs notamment à l'enjeu climatique et à la préservation de la biodiversité: "On a été écouté, on a même eu un début d'échange pendant ces moments-là donc on voit bien l'intérêt. Si le MR et Les Engagés veulent introduire l'environnement sans les écologistes et veulent prendre en compte l'environnement nous, on les suit", dit Sylvie Meekers, directrice générale de CANOPEA, fédération des associations environnementales.

Le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) espère de son côté que les ménages surtout les plus précarisés ne seront pas sacrifiés au profit du tout à l'économie: "Il faudra voir l'écart qu'il va y avoir entre ce qu'ils vont décider et ce que nous estimons qu'est nécessaire à plus de justice sociale", réagit Christine Mahy, secrétaire du RWLP.