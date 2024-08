Eupen inaugure 4 passerelles pour remplacer celles détruites par les inondations de 2021

Alors que huit ponts et passerelles avaient été détruits par les inondations de juillet 2021 à Eupen, quatre passerelles ont été créés, deux ouvrages ont été restaurés et deux sont en passe de l'être, s'est réjouie la bourgmestre Claudia Niessen. La bourgmestre écologiste, qui a tenu à remercier toutes les personnes qui ont pris part aux chantiers, a souligné l'importance et la symbolique des ponts qui permettent de créer du lien mais aussi de rassembler les gens.

S'il est évident que du travail reste à faire et que des stigmates des inondations sont encore visibles à certains endroits de la Ville, les autorités se félicitent du travail déjà accompli.