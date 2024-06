Evere: la Liste du Bourgmestre sera emmenée par le bourgmestre faisant fonction R. Chahid

M. Chahid précède dans l'ordre l'échevine sortante de la Population et de l'Etat civil, Véronique Levieux, l'échevin des Travaux publics et de l'Enseignement David Cordonnier, la nouvelle échevine de la Promotion économique et des Affaires néerlandophones Ingrid Haelvoet et l'échevin de la Propreté publique et du Logement, Ali Ince.

La liste est poussée par la députée libérale bruxelloise flamande Martine Raets et le bourgmestre en titre Rudi Vervoort. Celui-ci est par ailleurs toujours le ministre-président bruxellois en affaires courantes.