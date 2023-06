Excuses du Guardian auprès de journalistes agressées ou harcelées sexuellement

Le quotidien The Guardian a présenté ses excuses aux journalistes et aux autres employées qui se disaient agressées ou harcelées sexuellement par l'un de ses ex-journalistes vedettes et renforce ses procédés de traitement de telles accusations.

Le New York Times a rapporté lundi que la rédactrice en chef des quotidiens The Guardian et The Observer, Katherine Viner, avait écrit pour présenter ses excuses à plusieurs femmes qui accusaient un ancien chroniqueur du groupe, Nick Cohen, de les avoir touchées sans leur consentement ou de leur avoir tenu des propos déplacés à caractère sexuel.

"Je veux présenter mes excuses pour le harcèlement sexuel que vous avez subi de la part d'un membre de l'Observer et pour la manière dont votre plainte a été gérée", selon des déclarations reproduites dans le New York Times.