Extrême droite, Georges-Louis Bouchez et soirée pyjama: voici notre Carnet de Campagne épisode 36

Possible alliance de la N-VA avec l'extrême droite, taxis spécial Georges-Louis Bouchez, Pyjamas Parties... À quelques semaines des élections, découvrez le Carnet de Campagne épisode 36.

Et cette semaine, une question : l’extrême droite pourra-t-elle s’accorder avec la N-VA pour gouverner au lendemain des élections ? Dans ce carnet, on parle aussi de la notoriété de Georges-Louis Bouchez, de soirées pyjamas et d’un libéral qui se prend pour un communiste. Vlaams Belang et N-VA, une union possible ? On commence avec l’électrochoc de la semaine : l’extrême droite au pouvoir au Pays-Bas et ses conséquences potentielles chez nous. Après 6 mois de négociations, l’extrême droite de Geert Wilders monte au gouvernement néerlandais. Du coup, chez nous, chacun se pose la question, sur tous les plateaux, dans tous les JT, les experts politiques sont consultés : est-ce que le Vlaams Belang va pouvoir gouverner en s’alliant avec la N-VA ? À lire aussi Plan Good Move, Pyjama Partis et Amnesty: voici notre carnet de campagne épisode 35

Et justement, dans le Face à Face de la semaine, c’est celui entre la N-VA et le Vlaams Belang. La chaîne VTM a rassemblé pour un week-end sept ténors politiques flamands dans un château wallon, organisant des tête-à-tête entre les convives. Quand on voit le nationaliste et l'extrême droite, on se dit qu’il y a peu de chance de les voir gouverner ensemble. Les autres partis resteront bien attentifs à ce que Bart De Wever tienne ses promesses. Taximan On passe à la surprise de la semaine. Elle est pour Georges-Louis Bouchez qui pensait, apparemment, être plus connu qu’il ne l’est en réalité. Le président du MR a proposé ses services de taxi (bleu évidemment) à des étudiants qui attendait le bus. L’occasion de papoter ensemble sur le trajet. À lire aussi La Chambre se dissout en chanson, une plainte inédite en politique et la boulette du MR: voici le Carnet de campagne n°34