Face au gouvernement De Wever, le parti DéFI propose également d'imposer la parité: "Le politique doit montrer l'exemple"

Après les Verts et le PS, le parti DéFI a, à son tour, communiqué avoir déposé une proposition de révision de la Constitution pour obliger à avoir un certain nombre de femmes au gouvernement fédéral. Pour DéFI, il faudrait d'ailleurs une parité stricte "dans tous les gouvernements".

"Il est inadmissible que les partis acceptent une parité hommes/femmes sur les listes électorales lorsqu'il s'agit de gagner des voix, mais la refusent lorsqu'il s'agit de nommer des femmes aux plus hauts postes de responsabilité. Pour lutter contre le plafond de verre dans la société, le politique doit montrer l'exemple", explique François De Smet, député DéFI.

Via la parité dans les exécutifs, on "brise les stéréotypes de genre, favorise l'accès des femmes aux postes de décision et envoie un message fort aux jeunes générations : les femmes ont leur place au sommet de l'État", estime le parti.

Le groupe Ecolo-Groen propose d'imposer un certain seuil pour le genre sous-représenté, à l'instar de ce qui existe aux gouvernements wallons et de Fédération Wallonie-Bruxelles (un tiers minimum du gouvernement).

Le PS a de son côté indiqué mardi déposer un texte pour imposer une parité au gouvernement fédéral, aussi bien au sein du Conseil des ministres qu'entre secrétaires d'État. Au sein de la majorité, la toute nouvelle ministre Vanessa Matz, des Engagés, s'est prononcée en faveur, à tout le moins, de "quotas" pour assurer une représentation féminine, également au sein du "kern".