Feu vert au réaménagement des boulevards Lambermont et Wahis

Les travaux dont l'exécution sera prise en charge par Beliris, devraient débuter en 2025, a précisé Mme Persoons, dans un communiqué. Leur montant estimé à plus de 13 millions d'euros sera financé en grande partie par Beliris et par Bruxelles Mobilité.

Concrètement, le projet porté par la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) et Bruxelles Mobilité ambitionne d'offrir sur tout le long du boulevard Lambermont et ?du boulevard Wahis, jusqu'au boulevard Léopold III, "un aménagement qualitatif et sécurisé pour les piétons et cyclistes et de renforcer sensiblement la sécurité".

Le nombre de bandes entre le boulevard Léopold III et la rue Max Roos restera définitivement réduit à deux. Cela libérera de l'espace, du côté des maisons paires, pour une voie latérale avec trottoir, et piste cyclable/rue cyclable bidirectionnelle, places de stationnement et berme verdurisée séparant la voie latérale de la voie principale.

Selon les tronçons, il y aura une piste cyclable séparée ou une rue cyclable. Entre le boulevard Léopold III et l'avenue des Jardins, entre l'avenue des Capucines et l'avenue des Glycines, ainsi qu'entre la rue Kennis et l'avenue Desenfans, l'aménagement portera sur une piste cyclable à double sens.