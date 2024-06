Filip Dewinter évoque une majorité avec la N-VA en Flandre

"La tendance est lancée", selon Filip Dewinter, figure historique du Vlaams Blok puis du Vlaams Belang. Dans une première réaction à la VRT, sur base de résultats encore non-officiels et très partiels, le député flamand a estimé que même s'il est "bien trop tôt pour des conclusions", on peut déjà parler "d'une évolution favorable" pour le parti d'extrême-droite.

"Le Vlaams Belang sera, selon toute vraisemblance, le premier parti au Parlement flamand", observe-t-il. Lui-même dernier candidat effectif sur la liste VB pour le Parlement flamand en province d'Anvers, Filip Dewinter évoque déjà la possibilité d'une "majorité avec la N-VA", dans le but de former ensemble le nouveau gouvernement flamand. Bart De Wever, président du parti nationaliste flamand, a pourtant définitivement fermé la porte à une telle collaboration avec l'extrême-droite ces derniers jours, mais Filip Dewinter espère un revirement. "Bart De Wever pourrait se montrer plus humble et montrer du respect pour la volonté de l'électeur", lance l'élu extrémiste, récemment mis en cause par les médias pour ses liens avec un espion chinois.