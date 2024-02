Flandre: le nombre d'élèves quittant l'école sans diplôme en hausse de 45% depuis 2015

Le phénomène est beaucoup plus important dans l'enseignement professionnel (22,7%) et artistique (12,9%). Dans l'enseignement général ordinaire, le chiffre n'est que de 3,6%, et de 10,7% dans le technique.

Les garçons (17,3%) sont bien plus concernés que les filles (10,7%).

Dans l'enseignement en alternance, le taux d'abandon est même proche de 60%, selon ces statistiques. À quelques mois des élections, celles-ci ont sans surpris suscité pas mal de réactions inquiètes parmi les partis d'opposition flamands.