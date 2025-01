Formation d'un gouvernement fédéral: ce que l'on sait sur les premières heures de négociations à l'Ecole royale militaire

Les représentants de la N-VA, du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V étaient réunis depuis la veille à 13h00 à l'Ecole royale militaire afin de boucler les négociations en vue de former un gouvernement fédéral.

Sont non seulement sur la table la note socio-économique du formateur, c'est-à-dire le volet des négociations consacré aux réformes en matière de fiscalité, d'emploi et de pensions couplées aux tableaux budgétaires, mais aussi le volet institutionnel et les points qui restent à trancher dans les notes thématiques (mobilité, climat, sécurité, immigration, défense, etc.).

Selon le président du CD&V, Sammy Mahdi, les négociations devraient reprendre vers 9h ce jeudi.