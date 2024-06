Formation d'un gouvernement fédéral: la présidente de Vooruit estime que son parti "devrait essayer" de créer une coalition avec 5 partis

La présidente du Vooruit, Melissa Depraetere, estime que son parti "devrait essayer" de former un gouvernement fédéral avec la N-VA, le CD&V, Les Engagés et le MR. Elle le dit dans une interview au Krant van West-Vlaanderen. Elle souligne que les divergences entre les partis sont grandes et que le Vooruit n'entend pas céder sur ses points fondamentaux, le pouvoir d'achat et la santé.