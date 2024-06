Formation du gouvernement flamand: Bart De Wever a présenté sa "note de départ", Vooruit est prêt à entamer des négociations

Selon la présidente de Vooruit, Melissa Depraetere, la note qui a entretemps été finalisée contient "des ouvertures claires pour modifier fondamentalement la politique flamande dans des domaines tels que l'éducation, les soins, l'accueil des enfants, le logement abordable, la mobilité et le climat". Mais le document contient également des passages qui, pour les socialistes, "ne pourront jamais faire partie d'un accord de coalition". "Dans certains domaines, nous constatons aussi des concessions insuffisantes", a-t-elle ajouté.

Vooruit est prêt à entamer des négociations pour la formation du gouvernement flamand, a annoncé le parti mercredi, dans un communiqué. Les premières discussions entre les trois potentiels futurs partenaires de coalition - N-VA, Vooruit et CD&V - avaient eu lieu en fin de semaine dernière. Les socialistes flamands y avaient notamment demandé que l'"informateur" régional Bart De Wever rédige une "note de départ" pouvant servir de base aux négociations.

La note de Bart De Wever "n'est pas une garantie d'un éventuel accord de coalition mais il s'agit néanmoins d'un signal clair sur le fait que trois partis sont prêts à négocier dans les mois à venir pour une Flandre plus chaleureuse et plus sociale. Ce n'est que si cette volonté se reflète dans l'accord de coalition à la fin des négociations que Vooruit entrera dans le gouvernement flamand", a conclu Melissa Depraetere.