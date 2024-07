Formation d'un gouvernement fédéral: pour Conner Rousseau, que Bart De Wever soit Premier ministre est "le plus logique"

Que Bart De wever devienne Premier ministre est le scénario "le plus logique", a indiqué le candidat à la présidence de Vooruit, Conner Rousseau, mercredi, dans l'émission De Ochtend sur la VRT.

Les cinq partis susceptibles de travailler ensemble au sein d'une coalition "Arizona", n'ont pas encore discuté du poste de Premier ministre mais il serait logique que celui-ci soit issu des rangs du parti le plus important de l'attelage, a admis M. Rousseau. "Personnellement, je le vois bien le faire. Il a les capacités intellectuelles nécessaires et a agi correctement avec nous au cours des dernières semaines", a-t-il ajouté.

Les socialistes flamands ont donné leur feu vert, mardi soir, à leur participation aux négociations en vue de former le prochain gouvernement fédéral, ouvrant la voie à ce que Bart de Wever, actuel préformateur, soit nommé formateur ce mercredi par le Roi.

Conner Rousseau est par ailleurs revenu sur la réunion de mardi entre le préformateur et les cinq partis de l'éventuelle coalition Arizona. Selon le socialiste flamand, ces derniers ont l'intention de travailler à la réduction de la taille du gouvernement. "J'ai entendu le préformateur dire que nous devrions faire moins de politique, que le gouvernement devrait être plus petit", a-t-il poursuivi.

Côté francophone justement, le président des Engagés, Maxime Prévot, a lui aussi salué mercredi matin, sur La Première, l'attitude de Bart De Wever "dans l'écoute totale et dans le respect". "Je n'ai pas de veto sur les personnes, mais bien sur les idées", a-t-il rappelé.

Sur le fond, Conner Rousseau s'est enfin dit prêt à réformer les soins de santé si c'est pour y investir. "Si la destination finale est un gouvernement d'austérité de centre-droit, ce n'est pas là que nous voulons aller. S'il s'agit d'une relance économique dont l'objectif est de renforcer le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent et de réformer le système de santé pour continuer à y investir, c'est une autre histoire", a-t-il expliqué.

Ce que ces réformes impliqueront spécifiquement reste évidemment à négocier, mais pour M. Rousseau, elles devraient inclure l'examen de ce que les médecins gagnent et de ce qui peut être organisé de manière plus efficace. En outre, le gouvernement devrait également se concentrer sur l'activation, dans la mesure du possible, des malades de longue durée.

Sammy Mahdi, lui aussi interrogé dans De Ochtend, n'a pas dit autre chose. Selon lui, des réformes sont effectivement nécessaires dans le domaine des soins de santé mais sans coupes aveugles. "Si vous commencez à économiser massivement sur les soins de santé et que vous rendez la vie encore plus difficile aux personnes en situation de pauvreté, vous ne ferez qu'aggraver le problème à long terme", a-t-il averti.