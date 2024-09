FWB: le PS presse l'Azur de garantir l'accès équitable à l'enseignement supérieur

Dans cette même logique d'accessibilité aux études, les socialistes appellent le nouveau gouvernement à confirmer le gel du minerval (à 835 euros) en vigueur depuis 2010 en Fédération Wallonie-Bruxelles.

"Si ce (gel) est supprimé et qu'un rattrapage de l'indexation est effectué, le prix d'une inscription pourrait monter jusqu'à 1.185 euros, soit une augmentation de 350 euros par rapport aujourd'hui. Cela représenterait un surcoût de 2.022 euros sur cinq ans de parcours pour un étudiant", affirme le parti à la rose.

Celui-ci demande aussi au nouveau gouvernement de renforcer les mesures d'accompagnement des étudiants et autres dispositifs d'aide à la réussite, ainsi que lutter plus fermement contre le harcèlement et les violences sexistes dans les établissements d'enseignement supérieur.