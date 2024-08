Il existe "un enjeu majeur" de pouvoir remplacer Bart De Wever à Anvers

Et de dénoncer ce qui, à ses yeux, s'apparente à un double discours : "pendant la campagne électorale, Georges-Louis Bouchez (MR) dit qu'il veut sauver le pouvoir d'achat et les travailleurs. Et que lit-on dans les plans ? Blocage salarial jusqu'en 2027, retrait du gaz et de l'énergie de l'index. On va toucher au pouvoir d'achat", conclut le leader des communistes, sur base des fuites de la note socio-économique de l'ex-formateur Bart De Wever.

Face à un désaccord sur un projet de réforme fiscale, le président de la N-VA a jeté l'éponge la semaine dernière et le président des Engagés Maxime Prévot a été nommé médiateur par le Roi. "Ce n'est pas un arrêt des négociations, c'est une pause", estime Raoul Hedebouw. "Bouchez et Prévot se sont dit, 'ouf, on ne va pas faire passer ces mesures avant les élections communales'. Mais le 14 octobre au matin, ils reprendront et feront passer tout ça. C'est pour cela que le 13 octobre, il faut sanctionner ce type de politique hypocrite."