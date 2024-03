Irlande: le Premier ministre Leo Varadkar annonce sa démission

Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a annoncé mercredi sa démission de la tête du gouvernement de coalition de centre-droit, disant estimer ne plus être "la meilleure personne pour ce poste".

"Je démissionne de la présidence et de la direction du (parti de centre-droit, ndlr) Fine Gael et démissionnerai de mon poste de Premier ministre dès que mon successeur sera en mesure de prendre ses fonctions", a fait savoir le dirigeant de 45 ans dans une déclaration à la presse, invoquant des raisons "à la fois personnelles et politiques".