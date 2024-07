Ismaël Nuino, 23 ans, devient le plus jeune député du Parlement fédéral: "Je travaillerai 10 fois plus"

Partager:

Ismaël Nuino, jeune Bruxellois de 23 ans, remplace Elisabeth Degryse au Parlement fédéral. Ce sera même le benjamin de l'assemblée. Il a prêté serment aujourd'hui.

"Je jure d'observer la Constitution", déclare Ismaël Nuino. Une prestation sans hésitation dans les trois langues officielles. À 23 ans seulement, Ismaïl Nuino est désormais député, le plus jeune représentant du peuple belge. "C'est une grande responsabilité (...) Faire partie des 150 députés fédéraux qui sont censés représenter le peuple belge et essayer de faire le travail au mieux en contrôlant le gouvernement et en préparant la loi, c'est quand même super important", témoigne Ismaël Nuino. Et le député de confier "une petite appréhension" : "Parce que j'ai envie de faire les choses bien. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire, de les faire le mieux possible. Donc je pense que quand on veut faire les choses bien, on est un peu stressé pour les faire correctement".

La conséquence d'un jeu de chaises musicales S'il se retrouve désormais à la chambre des représentants, tout cela est en quelque sorte la conséquence d'un grand jeu de chaises musicales. Et pour cela, il faut revenir un peu en arrière. Le 10 juillet, Elisabeth Degryse prête serment comme députée. Six jours plus tard, la voilà nommé ministre président de la Fédération Wallonie Bruxelles. Mais avec cette nouvelle fonction, elle ne peut plus être députée en même temps. Il faut donc la remplacer. C'est le rôle du suppléant. Et voilà pourquoi, à 23 ans, Ismaël Nuino descend les marches de son nouveau bureau, le Parlement.