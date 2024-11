"J'ai le sentiment d'avoir été trompé": Georges-Louis Bouchez s'en prend à Conner Rousseau, le président de Vooruit

"Ce matin, on peut dire qu'il y a deux catégories de politiques. Ceux qui veulent être aimés, et ceux qui sont capables de prendre des décisions. C'est le test qui est en train de se passer. Autour de la table, on doit tous prouver qu'on est capable de prendre des décisions. Ce cirque politique est déplorable pour nos concitoyens. Je rappelle qu'on a le pire budget de l'Union européenne en termes de déficit", souligne le président du MR. "Cela veut dire que ça va porter atteinte aux entrepreneurs, aux femmes et aux hommes qui travaillent. Aujourd'hui, si on a le sens des responsabilités, on va à la table. Si on passe l'année sans avoir un budget, cela va être un drame pour la Belgique."

Actuellement, les socialistes flamands, le Vooruit, ne veulent pas négocier. "Conner Rousseau nous a dit tout et son contraire", estime Georges-Louis Bouchez . "J'ai un peu le sentiment d'avoir été trompé. Avant les élections communales, il nous disait qu'il fallait attendre car il y avait l'enjeu communal, et au lendemain des communales, il s'est encore plus radicalisé dans ses positions. Il voudrait des acquis préalables. C'est comme si on jouait au football, et qu'avant de commencer le match, on me dit 'Je voudrais deux buts d'avance, sinon je ne viens pas' (...) Quand on est un démocrate, à un moment donné, on doit venir à la table. Refuser le dialogue, c'est bloquer le pays, c'est irresponsable".