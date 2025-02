Jan Jambon, vice-Premier ministre? L'un des cadres de la N-VA s'exprime sur cette possibilité

Les négociateurs de la N-VA, du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V étaient réunis à nouveau ce samedi soir pour établir la répartition des compétences entre les différents partis. La seule certitude est l'attribution du poste de Premier ministre au formateur et président de la N-VA, Bart De Wever. Le gouvernement ne peut compter plus de quinze ministres et doit être paritaire linguistiquement.

Traditionnellement, le Premier ministre est considéré comme un "asexué linguistique". En d'autres termes, les néerlandophones devraient se répartir sept mandats ministériels, en plus du Premier ministre, entre trois partis, et les francophones, sept mandats entre deux partis en fonction de leur poids respectif.